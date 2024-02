Alberghi sul mare, Ivi prepara il cantiere 

Una storia infinita che, salvo eventuali altri gradi di giudizio, superato l’ostacolo del Tribunale amministrativo arriva al capolinea. Dopo trent’anni e più di tira e molla, di ricorsi e controricorsi, la società Ivi Petrolifera ottiene il via libera che il Gruppo di Intervento giuridico in un ricorso immaginava invece contrario. La domanda allora è: dopo tutto questo tempo e aver messo (allora) nel piatto un investimento di 36 milioni di lire, l’imprenditore ha ancora voglia, piacere, pazienza e interesse a portare avanti il progetto? Paolo Spada, manager della società Ivi, è l’arcobaleno in un cielo tornato sereno: «Di anni dai primi contatti per realizzare l’investimento turistico alberghiero nella marina di Torregrande ne sono passati più di quaranta e adesso che, dopo la sentenza del Tribunale amministrativo, siamo in dirittura d’arrivo e certificata la certezza di aver fatto tutto secondo le regole accettando le condizioni poste dalla Regione, non lasciamo ma andiamo avanti più convinti e determinati di prima: per realizzare il progetto che oltre all’occupazione a all’indotto qualificherà turisticamente non solo la marina di Torregrande ma tutto l’Oristanese».

Si procede

Prosegue ancora Paolo Spada: «Abbiamo praticamente concluso la fase di bonifica degli impianti trasferiti nella zona industriale di Oristano-Santa Giusta e siamo in attesa dei primi collaudi». Si tratta del piano di risanamento ambientale dell’ex Sipsa lungo sei ettari ai margini della pineta costato più di 2 milioni di euro. «Contestualmente - aggiunge Spada – abbiamo avviato alcuni interventi propedeutici al cantiere, senza intaccare minimamente il progetto, quali la pulizia dei pini e della pineta in generale». Il resto a seguire con le concessioni comunali. «La sentenza del Tar è chiara, precisa e puntuale, ripercorre l’iter della lunga pratica arrivando alla conclusione favorevole sostenute dalla società Ivi”, osserva Mauro Barberio, avvocato dello studio “Barberio e Porcu”

Il progetto

Il piano che ricade su oltre 20 ettari di pineta, in buona parte di proprietà dell’ex Sipsa e per il resto avuta in concessione dal Comune di Oristano, svilupperà una volumetria di 61.923,70 metri cubi. Saranno realizzati tre hotel con 204 posti letto; uno con due unità di 60 posti ciascuna, un altro da 28 e il terzo da 56 posti letto. Il progetto prevede anche la costruzione di 30 edifici organizzati in gruppi da tre, il club house, il baby club con piscina da 94 metri quadrati, il ristorante di 625 metri quadrati, il centro per la cura e il benessere di 824 metri quadri, la sala polifunzionale, residenze turistiche di diverse tipologie, il centro servizi. Prevista anche la realizzazione di un campo da golf a 9 buche ricadente prevalentemente su aree limitrofe al complesso turistico per un’estensione di 22,5 ettari di cui 13 irrigati. Per fare spazio alla struttura saranno tagliati gli alberi ricadenti su 10,72 ettari di cui 5,28 costituiti da pineta e i restanti 5,44 ettari da eucaliptus.

