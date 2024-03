Alberghi, ristoranti e catering: a Cagliari il Salone dell’accoglienza 

Ha preso il via ieri a Cagliari “Ristomare”, il salone dedicato al Food & Beverage, alle attrezzature e ai servizi per il settore Ho.re.ca. (hotel-ristoranti-catering) in Sardegna.

All’evento hanno partecipato molte grandi aziende internazionali del settore, «che confermano la presenza sin dalla prima edizione, dedicando al mercato sardo un’attenzione particolare, sostenuta anche dai numeri dell’edizione 2023: 1.200 ingressi e un trend sempre in aumento», spiegano gli organizzatori.

Nell’edizione 2024 tuttavia aumenta anche la partecipazione delle aziende sarde e di quelle che offrono servizi, tutto in più di 1.200 mq per 3 aree: food, beverage e servizi-attrezzature con oltre 70 spazi espositivi nei quali le aziende, presenteranno prodotti, servizi e attrezzature dedicate al settore Horeca, degustazioni e dimostrazioni. Nella sala convegni questa mattina ci sarà l’incontro regionale di N.O.I. (Nuova Ospitalità Italiana) che getterà le basi per l’organizzazione dell’associazione in tutta l’Isola e a seguire la Masterclass sul mondo del sandwich e hamburger di Giorgio Borrelli, artista del Panino 2016 di Vandemoortele, che racconterà agli operatori del settore come realizzare soluzioni interessanti per la pausa pranzo da proporre ai propri clienti.

RIPRODUZIONE RISERVATA