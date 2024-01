«Alberghi e polo nautico nelle aree ex Sardamag e Palmas Cave» 

Un appello al consiglio comunale è quello rivolto dal comitato “Porto Solky” che chiede il ripristino dei volumi edificabili nelle aree ex sardamag e Palmas Cave «al fine della realizzazione di alberghi e servizi per la nautica d’eccellenza, nonché la totale rivisitazione del piano regolatore portuale. Si fa appello al buonsenso dell’intero consiglio comunale». Oggi infatti l’assemblea civica prenderà in esame le osservazioni al Puc.

«Facendo appello al buonsenso dell’intero consiglio comunale - si legge in una nota a firma di Rolando Marroccu e Alfonso Curridori - sarebbe opportuno in apertura dei lavori richiedere al segretario comunale il parere in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti in merito al processo di redazione del piano urbanistico comunale andando possibilmente a verificare in quali date e in quali termini la popolazione è stata resa partecipe delle scelte di indirizzo nonché dell’iter. E nel caso si dovesse procedere ugualmente all’approvazione delle osservazioni, chiediamo ai consiglieri l’approvazione delle tre osservazioni presentate dal comitato Porto Solky».

