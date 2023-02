Alberghi e B&B verso il tutto esaurito per cinque giorni 

Ci sono anche le camere vista “vestizione”. Su Componidori del martedì, come per tradizione, indosserà velo e cilindro nel cortile di casa Pruneddu, in via Angioy, dove è presente “Sa Domu e Crakeras”. Nove stanze che in occasione della Sartiglia sono tutte occupate. Ma la giostra questa volta sembra far registrare il tutto esaurito anche nelle altre strutture ricettive della città.

Via Angioy

«Ben venga la nostra Sartiglia - commenta Salvatore Pruneddu, titolare dell'affittacamere Sa Domu e Crakeras - è giusto che in città non ci siano strutture libera. Per me è un onore ospitare la vestizione del capocorsa nel mio cortile e quindi far vivere ai miei ospiti uno dei momenti più emozionanti della giornata».

Turisti in centro

Quasi al completo anche nell’hotel “Il Duomo”, in via Vittorio Emanuele, teatro della corsa alla stella. «Finalmente la Sartiglia - commenta dalla reception Nicoletta Fortunato - Da noi quest’anno alloggerà anche un gruppo di 15 americani. Abbiamo prenotazioni poi dalla Puglia e da Modena. Ma ci raggiungeranno anche tanti sardi». Chi arriva a Oristano per seguire la Sartiglia ha già organizzato il tour: «Ormai tutti comprano i biglietti online», commenta ancora Fortunato. All’hotel Mistral 2, in via XX Settembre, le 130 camere stanno per essere tutte occupate. «Accoglieremo giapponesi e israeliani - ha detto Stefania dal ricevimento - Ma non mancano gli arrivi dal Friuli e Piemonte».