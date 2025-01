Alberghi e b&b, regole più severe 

Le regole sono sempre più severe. E non ci sono eccezioni. Per questo i titolari di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere devono confermare il possesso dei requisiti di classificazione previsti per ciascuna tipologia di struttura.

La direttiva

Lo prevede una direttiva regionale che fissa anche le scadenze per adempiere all’obbligo: per la presentazione della dichiarazione autocertificativa il termine è fissato al 31 gennaio per le strutture extralberghiere e al 7 febbraio per le quelle alberghiere, salvo proroghe da parte della Regione, al momento non escludibili.

Le aziende interessate dovranno presentare la documentazione attraverso la piattaforma Suape, utilizzando i moduli appropriati (F29, F31 o F46) in base alla tipologia di struttura ricettiva.

Informazioni

Per ulteriori informazioni, incluso il testo completo delle Direttive regionali e l'esatta individuazione dei soggetti tenuti all'adempimento, gli interessati sono invitati a consultare le pagine dedicate sul portale “SardegnaTurismo” (https://info.sardegnaturismo.it/).

