Alberghetto comunale, al via l’asta per la gestione 

L’alberghetto comunale di Villasalto, in località Su Bacilli (via Cristoforo Colombo), sarà protagonista di un’asta per l’assegnazione in gestione di tutto lo stabile o di una delle due macroaree: il piano terra e il primo piano. L’asta è dovuta alla cessata attività dell’impresa che gestiva la struttura come centro di accoglienza per minori. Per 15 giorni a partire dal 23 agosto scorso, data di pubblicazione, sarà possibile presentare un’offerta.

Gli importi a base di gara ammontano a 21.730 euro annui più Iva per l’intero immobile e a 10.865 per uno dei due piani; il primo è adibito al momento a struttura ricettiva per Comunità protetta per minori e persone svantaggiate, mentre il piano terra a bar, ristorante e pizzeria. Eventuali modifiche all’utilizzo del piano terra, ma con attività simile a quella per cui il locale è già adibito, saranno sottoposte a valutazione e quindi all’attenzione della Regione.

La locazione avrà una durata di sei anni per le due macroaree e di uno per il piano terra nel caso in cui si svolgano attività occasionali.

Potranno partecipare alla gara imprenditori individuali, consorzi fra società cooperative e di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili.

Tutte le informazioni sulle modalità di presentazione della domanda si possono trovare nel sito del Comune di Villasalto.

