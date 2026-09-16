Alberelli di ulivo morti per la siccità, protesta in Consiglio 

Sono stati messi a dimora dal Comune poco meno di un anno e mezzo fa, con l’intento di vederli crescere rigogliosi, e invece non è andata così. I sette alberi di ulivo trapiantati nell’area di rispetto cimiteriale adiacente a via Boccaccio, via Marconi e piazza Padre Pio, sono ormai piante secche. Tutto a causa del mancato prolungamento dell’impianto di irrigazione. Il caldo particolarmente intenso di questa estate ha fatto seccare gli alberi. Un quadro desolante che ha sollevato la protesta in Consiglio comunale. Simona Cogoni e Cinzia Guidarelli, del gruppo Impari, hanno presentato un’interrogazione al presidente Matteo Pisu per sapere, «come è stato possibile l’abbandono degli alberi senza alcuna precauzione. Sarebbe bastato l’acquisto di 50 metri di tubo per estendere l’impianto a terra d’annaffiamento, già esistente». Tullio Sanna, 83 anni, pensionato, dice che, «si parla tanto di rispetto dell’ambiente, ma ci si dimentica delle piccole azioni quotidiane per far crescere il verde in paese». Gli fa eco Giovanna Murgia: «Prendersi cura del verde pubblico significa rispettare la memoria, la bellezza e la vivibilità del paese, con gesti concreti e non solo a parole». I residenti chiedono all’amministrazione di «provvedere a allungare l’impianto d’irrigazione e alla posa di nuovi alberi che diano dignità a un luogo della memoria».

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