Albarracín, firma e subito in campo Cavuoti verso Bari 

Dopo l’accoglienza calorosa dei tifosi lunedì all’aeroporto di Elmas, Agustín Albarracín ha messo nero su bianco e cominciato così ufficialmente l’avventura con il Cagliari. Una volta firmato il contratto sino a giugno del 2030, ha svolto anche il primo allenamento al “Crai Sport Center” dove ha conosciuto i nuovi compagni, oltre all’allenatore Pisacane.

La formula

Centrocampista offensivo, uruguaiano, arriva dal Boston River al quale il Cagliari ha versato subito 2 milioni più il 30% di un’eventuale rivendita se dovesse superare la stessa cifra. L’annuncio con un breve video attraverso i canali social del club nei quali indossa per la prima volta la maglia rossoblù e stringe forte la bandiera dell’Uruguay.

Il primo giorno

A fargli da guida, prima nel quartier rossoblù di Assemini poi per la città, è stato il connazionale Rodriguez, di cui è stato già compagno nell’Under 20 della Celeste. Entrambi sono classe 2005, tra l’altro. Ed entrambi sono stati scovati da Andrea Cossu che li seguiva da diversi anni ormai. Ieri Albarracín ha svolto un lavoro soft individuale, già oggi potrebbe aggregarsi al gruppo. Pisacane potrà poi decidere se convocarlo o meno per la partita di sabato con il Verona.

Il mercato

Continuano fitti fitti, intanto, i contatti tra il Cagliari e il Parma per un possibile scambio di prestiti Luvumbo-Cutrone. La trattativa potrebbe sbloccarsi da un giorno all’altro. Dovrebbe lasciare già oggi l’Isola il centrocampista Cavuoti per trasferirsi al Bari in prestito (secco) per sei mesi. Valigia pronta anche per Di Pardo, c’è forte la Sampdoria.

Parla Luperto

Il difensore Luperto, uno dei grandi protagonisti delle ultime due partite, ha parlato ieri ai microfoni di Radio Serie A. «Sinora, abbiamo fatto molto bene, ma il campionato non è certo finito: dobbiamo ancora lottare e sudare per conquistare l’obiettivo», ha tenuto a precisare. «Per questo, dobbiamo mantenere l’equilibrio». Una cosa è certa: «Abbiamo trovato la chiave giusta e abbiamo dimostrato quanto vogliamo raggiungere la salvezza facendo vedere la voglia di non subire gol e di sacrificarsi per il compagno». A proposito di compagni. Mina? «Yerry è uno spettacolo se ce l’hai in squadra, magari da fuori no. Scherzi a parte, ci stiamo conoscendo sempre di più e ci aiutiamo a vicenda». Palestra? «Le sua potenzialità sono sotto gli occhi di tutti. Ha una gamba importante, poi non gioca solo sulla fascia ma sa anche entrare dentro il campo. E sa usare entrambi i piedi». (f.g.)

