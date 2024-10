Albania, arrivano i primi migranti 

Sognavano di arrivare in Italia, ieri mattina sono sbarcati nel porto di Shengjin, in Albania, dopo un lungo viaggio sulla nave Libra della Marina militare. Sono 10 bengalesi e 6 egiziani i primi migranti a sperimentare le procedure accelerate di frontiera in un Paese terzo. Saranno trattenuti nel campo di Gjader, nella speranza di evitare comunque il rimpatrio. Tutti tranne quattro: due si sono dichiarati minorenni e quindi non rientrerebbero nell’accordo Roma-Tirana che prevede la procedura solo per i maschi adulti; altri due hanno problemi di salute.

In fila indiana

I quattro sono stati riportati con una motovedetta sulla nave della Marina, con destinazione le coste italiane. Poco prima delle 8 la nave Libra è apparsa al porto, attraccando a poca distanza dall’hotspot allestito nello scalo. Dopo circa due ore è iniziato lo sbarco. I migranti sono stati fatti scendere a gruppi di quattro. In fila indiana, scortati dalla polizia italiana, hanno percorso a testa bassa il breve tratto fino all’ingresso della struttura, dove li attendevano medici, interpreti e mediatori culturali, mentre il personale dell’Unhcr e dell’Oim ha viaggiato insieme a loro. Le operazioni sono iniziate con lo screening sanitario, dopo il quale sono stati rifocillati e forniti di abiti nuovi. Più lungo è invece l’iter di identificazione, proseguito fino a tarda serata, mentre inizialmente si pensava durasse solo qualche ora. La destinazione finale è il campo di Gjader, nell’entroterra, a poche decine di chilometri di distanza. È nella zona di accoglienza del sito, attualmente con una capienza di 400 persone, che i migranti trascorreranno le prossime settimane, in attesa dell’esito della domanda di asilo

Tre gruppi a Bruxelles

Intanto l’Europa sulla migrazione è pronta a mostrare il suo volto più duro, ma non tutti sono d’accordo. Al Consiglio europeo si intravede già l’asse tra i Popolari e le destre, pronte a chiudere le porte a qualsiasi irregolare. La nuova stretta securitaria ha la benedizione di Ursula von der Leyen, ma difficilmente vedrà la luce in tempi rapidi: le conclusioni del summi restano un punto interrogativo e il rischio di un nuovo scontro tra i 27 è altissimo.

Un primo fronte, guidato anche dall’Italia, vede nel protocollo Roma-Tirana una soluzione percorribile da ogni punto di vista. Un secondo gruppo, guidato da Spagna e Grecia, resta ancorato al concetto di responsabilità e solidarietà alla base del Patto di migrazione e asilo firmato pochi mesi fa eppure considerato già vecchio da alcuni. Un terzo filone, con Francia e Germania, mantiene una posizione mediana e non si spinge ad applaudire il modello Albania.

