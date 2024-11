Albania, agenti in resort di lusso 

Nove milioni di euro l'anno. A tanto potrebbe arrivare il costo per vitto, alloggio e servizi per i 300 appartenenti alle forze di polizia italiane impiegati nei centri migranti di Shengjin e Gjider, in Albania. Una spesa che comprende la locazione di strutture alberghiere a quattro stelle con alloggio in camere singole, ristorazione e connessi servizi.

Numeri che hanno innescato l'inevitabile polemica politica con il segretario di +Europa, Riccardo Magi, che accusa la premier Giorgia Meloni di aver sbagliato di nuovo i conti «anche sui Centri di detenzione per migranti in Albania». Per Filiberto Zaratti, capogruppo di Avs in commissione Affari costituzionali alla Camera, «l'affaire dei Cpr in Albania si profila ogni giorno di più come uno scandalo nazionale voluto dal governo Meloni». Fonti del Viminale spiegano però che «9 milioni è la spesa massima stimata se fosse utilizzata l'intera aliquota di personale prevista» e che «la scelta delle strutture tiene conto degli standard indicati dagli accordi sindacali».

