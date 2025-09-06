Albanese: «Nella Striscia una tragedia disumana» 

A Seneghe con su “Cabudanne de sos poetas” , il festival dei poeti e dei mille colori che la cultura riserva, l’associazione “Perda Sonadora da 21 anni organizza rficche serate con l’aiuto di tanti giovani volontari. Ieri Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha presentato in una piazza strapiena l’ultimo suo libro: “Quando il mondo dorme. Storie, parole e ferite della Palestina”. Dieci storie che si intrecciano e raccontano le ingiustizie ma soprattutto la dignità e la resistenza quotidiana del popolo palestinese. «Questo è il secondo anno che partecipo al festival in un paese, Seneghe, che ho amato da subito. Fantastico». Francesca Albanese è una signora dolce nello sguardo e nelle parole, misurate con la delicatezza che la tragedia su Gaza impone.

Partiamo dalla fine: ce la farà questo popolo martoriato a ritrovare la pace e vivere nella sua terra?

«Sì ce la farà. Ne sono convinta ma non perché possa ricevere chissà quali aiuti da altri paesi e meno che mai dall’America e neppure per chissà quale miracolo. Vincerà perché la gente si sveglierà come sta succedendo un po' dovunque. La Palestina soffre da 100 anni ma questo è lo scontro finale».

Il ruolo dell’Europa e dell’Italia per arrivare a una pace giusta.

«L’Europa dorme, quando si veglierà capirà quanto tempo ha perduto e quanto è costato ai popoli oppressi. L’Italia può giocare un ruolo molto importante sviluppando prima di tutto le relazioni culturali anziché arroccarsi come sta succedendo in una posizione di impunibilità ai bisogni delle popolazioni. La verità però è che dietro tutto ci sono gli Stati Uniti e questo spiega la situazione».

Parlare al mondo da Seneghe di un tema universale può avere un senso.

«Ha un grande senso, la grandezza non si misura in numero di abitanti, qui da 21 anni si ripete qualcosa di profondo e bello. Credo che pochi altri come i sardi possano capire lo stato in cui si trova la Palestina che lotta per la sua autodeterminazione, la sua identità come mi pare aspira la Sardegna, quella vera».

A Gaza siamo purtroppo al genocidio, c’è chi però contesta il termine.

«Genocidio senza discussione, anzi sottolineo che questo è un caso di scuola. Netanyahu lo conosciamo tutti ma tanti altri pezzi israeliani compiono cose mostruose».

Come vive questa crisi umanitaria una donna che conosce il dramma nel profondo.

«Guardi, la Palestina mi ha dato la forza di amare più di quanto possa disprezzare persino gli israeliani. In un capitolo del mio libro ricordo la visita in una chiesa a Roma. Ai miei due figli ho raccontato la Via Crucis e la morte di Cristo in croce. In quel momento da non credente ho visto i sacrifici della Palestina.Io credo che la Palestina avrà la sua terra, lotterà e vincerà».

Francesca Albanese, giurista, ricercatrice è nell’occhio del ciclone per il ruolo a difesa della Palestina,

«Non posso aprire un conto corrente, non posso avere una carta di credito e neppure prendere una macchina a noleggio (sorride) ma continuo perché a Gaza sono diventati dei mostri, uccidono con scienza e determinazione. Deve finire».

Quando?

«Finirà, questo è certo».

RIPRODUZIONE RISERVATA