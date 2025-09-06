Albanese: «Gaza ha diritto alla pace» ProPal in piazza anche a Cagliari 

«Il popolo palestinese ce la farà a ritrovare la pace e vivere nella sua terra». Lo ha detto Francesca Albanese, relatrice Onu sui territori occupati, ieri sera a Seneghe per presentare il suo libro: la tragedia di Gaza, ha aggiunto, è «disumana». Intanto decine di migliaia di persone sono scese in piazza in tutta Italia (a Cagliari sotto il Bastione) insieme alla Cgil per chiedere di fermare il massacro nella Striscia: se verranno bloccati gli aiuti ai palestinesi, il sindacato non esclude altre iniziative.

