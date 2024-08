Albanese e Scarpati con Abate a Radiolina 

Cambio di conduzione domani a “Caffè Corretto”, il programma in onda dalle 8.30 alle 10 su Radiolina: sarà condotto per tutta la settimana da Francesco Abate, giornalista de L’Unione Sarda.In apertura di trasmissione verrà presentata con Lele Casini la partita di domani sera tra il Cagliari e il Como che Radiolina seguirà in diretta. A seguire ospiti gli attori e registi Antonio Albanese (nella foto) e Giulio Scarpati, entrambi premiati (oggi e ieri) al festival Pensieri e Parole all’Asinara.