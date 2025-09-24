VaiOnline
Municipio.
25 settembre 2025

«Albanese cittadina onoraria» 

Conferire la cittadinanza onoraria di Oristano a Francesca Albanese, giurista e relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori palestinesi occupati. La proposta, racchiusa in un ordine del giorno all’attenzione della Giunta, porta la firma di otto consiglieri comunali, con in testa Umberto Marcoli. «Riteniamo doveroso – spiega l’esponente di Alternativa sarda – dare un segnale forte di vicinanza a chi dedica la propria vita alla difesa del diritto internazionale e dei diritti umani». Nel documento, sottoscritto da Maria Obinu, Giuseppe Obinu, Francesca Marchi, Francesco Federico, Carla Della Volpe, Maria Speranza Perra e Massimiliano Daga, si ricorda come Albanese abbia denunciato le violazioni commesse nei territori occupati dal 1967, chiedendo un embargo totale sulle armi e procedimenti giudiziari contro individui e aziende coinvolte in crimini. «Ha dato voce al popolo palestinese, privato della libertà e della dignità». La sua attività, apprezzata dall’Ue ma contestata da alcuni Stati, viene definita “un esempio di alto valore istituzionale e civile”. Da qui la richiesta al Consiglio comunale: riconoscere il coraggio e l’impegno di Francesca Albanese. (m. g.)

