«Alba Puddu è innocente» 

«La dottoressa Alba Veronica Puddu ha diritto di essere giudicata per quel che emerso nel processo: per quelle che sono le risultanze dibattimentali afferenti ai singoli casi contestati, non per tutto il clamore che ne è derivato dalla spettacolarizzazione televisiva della vicenda, che non ha certamente offerto una visione ed una ricostruzione obiettiva». L’avvocato Gianluca Aste, difensore assieme al collega Michele Zuddas della specialista estetica di Tertenia condannata in primo grado all’ergastolo con l’accusa di omicidio, truffa e circonvenzione d’incapace, ha sollecitato l’assoluzione della sua assistita, convinto della totale carenza degli elementi costitutivi dell’omicidio volontario: nessun nesso di causalità né, tanto meno, l’elemento psicologico.

Il processo d’appello

Davanti alla Corte presieduta dal giudice Massimo Poddighe si sta celebrando il processo di secondo grado alla dottoressa 53enne di Tertenia, accusata di aver curato inutilmente con gli ultrasuoni i pazienti affetti da tumore, accettando così il rischio di accelerarne il decesso. La vicenda era emersa dopo un servizio della trasmissione televisiva “Le Iene”. Alba Veronica Puddu era stata condannata in primo grado al carcere a vita, ma in appello lo psichiatra torinese Elvezio Pirfo (lo stesso che si occupò dell’esame di Anna Maria Franzoni e, più di recente, di Alessia Pifferi) l’ha giudicata parzialmente incapace di intendere e di volere. Una perizia che ha convinto il Procuratore generale, Luigi Patronaggio, a chiedere 18 anni di reclusione, ritenendo non più che l’accusa sia di omicidio volontario con dolo diretto ma col dolo eventuale. Insomma, avrebbe saputo che le terapie erano inutili e che potevano accorciare l’aspettativa di vita. Per la difesa i pazienti avrebbero posto in essere una scelta autonoma e libera, senza condizionamento alcuno da parte della Puddu.

Le parti civili

Ma ieri è stata la volta anche delle parti civili che, invece, hanno sollecitato la conferma della condanna di primo grado all’ergastolo, convinti che le capacità di intendere e di volere della dottoressa non fossero scemate e che sapesse perfettamente dell’inutilità delle terapie e della riduzione dell’aspettativa di vita dei pazienti. Ad assistere i parenti dei pazienti deceduti ci sono i legali Gianfranco Sollai, Rita Dedola, Mauro Massa, Stefano Porcu e Marco Spanu. Il 10 gennaio ci sarà la sentenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA