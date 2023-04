«Alba Puddu? Cinica e senza scrupoli» 

Spregiudicata, cinica e priva di scrupoli. «Ha dato prova di essere una persona manipolatrice, dotata di raro cinismo e totalmente priva di umanità, empatia e senso autocritico. Sono elementi che contribuiscono a tracciare un profilo criminale estremamente negativo». Così scrivono i giudici della Corte d’Assise di Cagliari nelle motivazioni della sentenza con cui, lo scorso 19 gennaio, hanno condannato all’ergastolo Alba Puddu, la dottoressa di 53 anni di Tertenia accusata di omicidio volontario aggravato, circonvenzione di incapace e truffa. Nelle 165 pagine della sentenza a carico dell’ex professionista (radiata dall’Albo dei medici) i giudici del collegio, presieduto da Tiziana Marogna, hanno spiegato che alla Puddu, che sosteneva di curare i tumori con gli ultrasuoni, non possono essere concesse attenuanti generiche proprio per il suo profilo criminale.

«Senza scrupoli»

Secondo l’accusa la professionista aveva curato pazienti affetti da tumori con metodologie alternative - come ultrasuoni o radiofrequenze - che avrebbero ridotto l’aspettativa di vita dei malati e accelerato la morte. La pm di Lanusei, Giovanna Morra, aveva chiesto 24 anni. La Corte d’Assise le ha inflitto l’ergastolo con isolamento diurno per 6 mesi, oltre al pagamento delle spese processuali. La Puddu, scrivono i giudici, aveva «operato in totale spregio alle regole di condotta che avrebbero dovuto orientare il suo agire, violando, tra gli altri, i doveri di tutelare la vita e la salute psico-fisica nel rispetto della libertà e della dignità della persona». La dottoressa di Tertenia era «totalmente priva di scrupoli, dell’intensità del dolo e dello scopo di lucro che aveva orientato il suo intero agire, e in virtù del quale non ha esitato a pregiudicare beni personalissimi quali la vita, l’integrità fisica e il diritto alla salute dei suoi pazienti». Ecco perché la Corte l’ha condannata alla pena massima: «Appare equo condannarla alla pena dell’ergastolo, la quale deve ritenersi proporzionata alla luce dell’assoluta gravità del fatto concreto».

Macchinari inadeguati

Le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Lanusei, erano scattate subito dopo il servizio mandato in onda dalla trasmissione televisiva Le Iene. I militari avevano installato telecamere e posto sotto intercettazione le utenze telefoniche della donna. In più erano stati sequestrati anche i macchinari utilizzati nello studio medico. I consulenti del pm, Marco Di Paolo e Pierfranco Conte, hanno escluso che la strumentazione fosse adeguata: «Gli esperti sono le considerazioni che si leggono nella motivazione della sentenza che ha portato all’ergastolo - hanno evidenziato che le apparecchiature menzionate che utilizzano ultrasuoni o radiofrequenze non possiedono i requisiti tecnici tali da giustificare un impiego volto al trattamento di tumori maligni».