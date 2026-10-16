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Bitti.
17 ottobre 2026 alle 00:13

Alba in musica con Piero Marras e lo sguardo su Tepilora 

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Ci sono la notte che sfuma dietro punta Sa Donna e le ultime stelle che ancora s’attardano, il sole che rinfrange la sua prima luce dietro le creste del Montalbo, dando vita al giorno in “d’unu chelu colore ’e pruna” che lentamente illumina la vallata intorno e ci sono i dieci ragazzi del Cec (Centro di energia creativa) ideato e curato da Piero Marras che dal 15 al 17 ottobre, ospiti dell’agriturismo Calavrina, sperimentano la loro musica nel territorio intorno al parco di Tepilora, a Bitti.

Ieri mattina, nell’agriturismo Ertila, si è tenuto il secondo appuntamento della sesta edizione del fortunato format creato dall’artista al quale, oltre ai musicisti, ha partecipato Domenico Ruiu illustrando la storia del parco. Un incontro per celebrare l’alba che lentamente si insinuava fra la bruma autunnale con “Ismurzanne a sarvorinu”, sulle note delle loro canzoni. Un’anteprima dell’esito finale del Cec, che vedrà l’esibizione dei giovani artisti stasera alle 20.30 sul palco dell’Ariston.

Le note di Osposidda, cantata da Piero Marras, sono echeggiate nel territorio a quasi 1000 metri di altitudine insieme a quelle dei giovani partecipanti al Cec, Claudia Sciola, Deamistade, Dottor Colpa, Eleonora Dettori, Enrico Dante Severino, Francesco Dolfi, Giuseppe Fara, Kekko, Kilo e Valentina Porru, portando la musica nel regno incontrastato delle aquile, “unu ninnidu lentu” sospeso nell’aria rarefatta di un’alba magica, un canto che è metafora del giorno che verrà, un inno alla speranza in un mondo pieno di contrasti.

Il Cec è poi continuato all’Annunziata dove ad accogliere gli artisti c’era Christian Giovanetti che ha raccontato la storia del santuario. Cita il premio Nobel per la letteratura Anne Carson Piero Marras per raccontare quale sia stato il pensiero che lo ha convinto a portare i giovani musicisti a Ertila: “Io sono qui ad ascoltare il vento”. «E la frase è diventato l’impulso per dare vita a quest’alba di musica - continua il cantautore - questi giovani che sono nati quasi tutti dopo il 2000, hanno avuto l’occasione di coniugare la loro musica con la bellezza del territorio; la musica è condivisione e non può essere messa nell’alveo delle competizioni come accade spesso nei festival nazionali o nei format della televisione».

Dottor Colpa è medico specializzando in chirurgia generale e fa la guardia medica, è nato come rapper ma la sua musica adesso è un sound più dolce. Eleonora è di Sassari. «La musica è parte integrante del mio Dna», dice, così come per Deamistade e Valentina, Enrico e Francesco e gli atri che non dimenticheranno questa esperienza e la porteranno sempre con loro, fra i ricordi più cari.

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