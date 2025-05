Alba di fuoco in periferia, distrutta un’utilitaria 

Incendiari ancora in azione nell’Oristanese. All’alba di ieri a Cabras un’auto è stata distrutta dalle fiamme che, dai primi riscontri, sembrano di origine dolosa. Sull’episodio indagano i carabinieri.

L’allarme è scattato intorno alle 4 e mezza del mattino quando in via Kolbe, nella zona residenziale nota come Donna Annetta, si è sentito un boato mentre le fiamme avvolgevano la parte anteriore di una Reanult Laguna, di proprietà di Cristian Cau, 43enne cameriere di Cabras. Subito è stato chiesto l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e poi per mettere in sicurezza la zona. L’auto è andata completamente distrutta. I vigili hanno avviato anche gli accertamenti per individuare le origini del rogo che, sulla base dei primi elementi raccolti, sembra essere di origine dolosa. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Cabras che hanno avviato le indagini; il proprietario dell’auto è stato sentito a lungo, saranno visionate anche le immagini delle telecamere della zona per cercare di risalire ai responsabili del gesto.

Solo cinque giorni fa un incendio aveva distrutto un’auto a Palmas Arborea. ( v.p. )

