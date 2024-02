Alà, ingegnera palestinese diventa cittadina italiana: «Siamo in guerra dalla nascita» 

Lontano dalle bombe, il cuore legato con un filo strettissimo alla striscia di terra dove da 75 anni non c'è pace. Alà Abureesh, palestinese, ha nell’Italia la seconda patria. Da qualche giorno ha acquisito la cittadinanza italiana. Nei giorni scorsi nella sala del secondo piano del palazzo municipale, davanti al sindaco Marcello Ladu, ha giurato di osservare la Costituzione e le leggi della repubblica italiana. Con il marito Mahmoud Hmidat, palestinese, vive a Tortolì dal 2006. Lui, dottorato e laurea in fisica, esperto in fotonica, lavora per una importante azienda nella zona industriale che produce cristalli per laser. Lei è una ingegnera informatica. A Tortolì hanno messo radici e nella cittadina sono ben voluti e stimati. Hanno quattro figlie, che frequentano le scuole cittadine.

Un sogno

Giovedì scorso la cerimonia per la cittadinanza. L’emozionante momento è stata anche occasione per discutere della tragica e sempre attuale situazione palestinese. Situazione che si è inasprita ancora di più dal 7 ottobre dopo l'incursione dei miliziani di Hamas. Quattro mesi in cui piovono bombe con i raid israeliani, migliaia le vittime civili palestinesi tra bambini, donne, uomini e anziani. Il legame con la loro terra è indissolubile, lì vivono ancora i loro familiari. Sino all'estate scorsa sono tornati a Hebron la loro città d'origine. Si trova a trenta chilometri a sud di Gerusalemme, è la città palestinese più popolosa della Cisgiordania. In passato era fiorente centro culturale, Hebron adesso è nota purtroppo come la città dell’apartheid.

Intanto scorrono ad ogni in tv le immagini della distruzione sulla striscia di Gaza martoriata dai bombardamenti incessanti. «Auspichiamo a breve un’evoluzione positiva, con la fine del conflitto. Spero che prevalga il dialogo», ha commentato il sindaco Marcello Ladu a margine della cerimonia. «Quando c’è la guerra è difficile parlare di pace, devono prima tacere le armi», ha detto Mahmoud Hmidat. Il suo pensiero è amaro: «Siamo in guerra dalla nascita, ci siamo quasi abituati ma a un livello di questo genere non si era mai arrivati, nel silenzio dei governi occidentali. Dobbiamo farcela da soli».

Comunità

Alla fine della cerimonia l’amministrazione si è complimentata con Alà Abureesh per aver ottenuto la cittadinanza, e con la famiglia per aver scelto di essere parte attiva della comunità tortoliese dove si è inserita perfettamente. Una comunità accogliente che si arricchisce grazie alle diverse esperienze e culture che la compongono. «La situazione palestinese, molto complessa e delicata, ci ricorda l'importanza della solidarietà, del dialogo, del rispetto degli altri e della diversità non soltanto di opinione – ha aggiunto l'amministrazione – In un mondo ormai globalizzato queste circostanze ci toccano sempre più profondamente e da vicino». La notizia della cittadinanza è stata pubblicata anche in un post sul profilo istituzionale Facebook del Comune, riscuotendo tantissimi messaggi di supporto alla famiglia e vicinanza e solidarietà al popolo palestinese.

