Alà dei Sardi si illumina per il cross 

Ad Alà dei Sardi è il gran giorno. Stamattina va in scena la decima edizione del cross internazionale dedicato alla Memorial di Elisa Migliore e tutti i big annunciato hanno già raggiunto (qualcuno anche da venerdì) il paese del Monte Acuto. L’Alasport con Antonello Cocco al coordinamento ha preparato tutto: il percorso di 1500 metri in località “Coiluna”, a pochi chilometri dal centro abitato, metterà alla prova gli atleti. La pioggia caduta anche ieri l’ha reso pesante e renderà la gara principale più spettacolare. Le donne partono alle 12.20 sui 6 km, gli uomini alle 13 sui 10 km. Il programma è però più ricco, comincia alle 9.50 con i Master (3 km le donne, poi 4,5 gli uomini), prosegue con Ragazzi, Cadetti, Allievi, Esordienti (prima femminili, poi maschili). Gli Juniores partono assieme agli assoluti su distanze inferori (4,5 e 7). C’è anche la sfida per regioni tra Under 18 e 20.

I nomi di spicco sono tanti: tra le donne, Francine Nyomukunzi (Burundi) è forse la favorita, con Winfred Yavi (Bahrein) ma occhio ad Alice Mittard (Francia) e alle italiane. In campo maschile, stuzzicante il duello azzurro tra Iliass Aouani e Yeman Crippa. ( c.a.m. )

