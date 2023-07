Al Zappa-Pitagora record di bocciature 

Esami finiti, la maggior parte dei diplomati si gode le meritate vacanze. Ma nel Sarcidano Barbagia di Seulo non per tutti è andata bene. Ad Isili nell’istituto di istruzione superiore “Zappa-Pitagora”, l’unica scuola superiore presente nella zona, cinque ragazzi dei 95 che dovevano sostenere la prova d’esame, dovranno ripetere la quinta e anche l’esame. Tre di questi addirittura erano tutti compagni in una classe di undici studenti.

I numeri

Cinque bocciature all’esame finale a Isili non si verificavano da moltissimo tempo e comunque non da quando l’esame di maturità è cambiato. Una trasformazione continua soprattutto nell’ultimo ventennio tra commissioni con prevalenza di docenti interni e quelle con prevalenza di membri esterni, quizzoni, crediti, alternanza scuola – lavoro, numero di tracce per il tema di italiano, programmi più o meno vasti e il Covid che ha dominato negli ultimi due anni.

Oggi, a cento anni dall’istituzione di questo esame, la valutazione si basa sulla somma dei crediti accumulati negli anni del triennio e del punteggio che viene raggiunto durante le varie prove d’esame, la commissione di valutazione è composta da tre membri esterni, tre interni e un presidente esterno. Quanto questo possa aver influito sull’andamento degli esami di quest’anno non è facile dirlo. L’ammissione alla prova finale comunque non è stata una garanzia per superare l’ultimo step degli studi superiori e per taluni guardare all’università e per altri al mondo del lavoro. Tre dei ragazzi respinti in una sola classe dell’indirizzo scientifico composta da soli undici elementi.

Nella zona

È andata meglio a Senorbì dove sono i 103 ragazzi ammessi all’esame (su 109) sono stati promossi e a Seui dove i ragazzi erano 8. I ragazzi e le famiglie di Isili hanno incassato il colpo e guardano già all’anno prossimo senza se e senza ma. Eppure nonostante questo aspetto negativo la scuola superiore di Isili non manca di registrare tanti cento. Cinque ragazzi hanno infatti ottenuto il massimo dei voti, distribuiti equamente negli indirizzi attivi nell’istituto: lo scientifico, sistemi informativi aziendali, scienze umane, linguistico e turistico.

Il preside

«Per quanto riguarda i ragazzi che non hanno superato l’esame», ha detto il dirigente della scuola Marco Saba, «abbiamo preso atto che il fenomeno di una maggiore severità delle commissioni rispetto agli anni precedenti è un dato nazionale, però non posso entrare nel merito delle decisioni prese dalle rispettive commissioni in quanto non di mia competenza».

Nessuno accenno dunque sulla preparazione o l’impegno dei ragazzi, elementi relativi a quella prova d’esame che i ragazzi dovranno affrontare di nuovo fra un anno.

