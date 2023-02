Al World Radio Day con Radiolina 

In ogni parte del mondo, in qualsiasi circostanza, la radio continua ad essere uno dei settori più apprezzati e seguiti dalla gente. Un rito che si rinnova quotidianamente e la cui storia verrà celebrata domani alla Mem di Cagliari in via Goffredo Mameli con il World Radio Day, dove le radio dell’Isola, per la prima volta, si incontreranno e trasmetteranno dalla mediateca dalle 10 alle 18. Un evento di spessore, organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Cagliari, in occasione della Giornata mondiale della radio proclamata dall’Unesco nel 2011.

Lo sport su Radiolina

Non mancherà Radiolina, prima radio in Sardegna, che ha inaugurato il nuovo palinsesto il 30 gennaio, sancendo così l’inizio di un nuovo corso che unisce novità e tradizione, offrendo a un pubblico vasto e variegato notizie di attualità, economia, sport e spettacolo, con particolare attenzione agli approfondimenti e alle interviste a personaggi di rilievo. La giornata sarà ricca di iniziative: dalle dirette ai dj set passando per interventi specifici su ciò che sta dietro uno degli ambiti più coinvolgenti dell’informazione. Per Radiolina ci sarà Lele Casini, voce delle radiocronache ufficiali del Cagliari, uno dei 19 programmi trasmessi, che interverrà dalle 12.45 alle 13.15 insieme a Mariangela Lampis, volto di Videolina, e a una delle bandiere del Cagliari ovvero Beppe Tomasini per parlare della centralità del calcio, e più in generale dello sport, nel palinsesto di Radiolina. E, a proposito di calcio, è noto il legame che intercorre con musicisti e parolieri che da sempre si sono ispirati al gioco più amato al mondo, argomento che affronterà Lele Casini, proponendo una selezione di brani iconici a tema calcistico tra cui “La dura legge del gol” di Max Pezzali e “Un’estate italiana” di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato. Radiolina si collegherà in diretta nel corso de “La Strambata”, con Stefano Birocchi.

Le emittenti sarde

Le altre radio presenti all'iniziativa, che si concluderà con un live chitarra e voce del duo Matteo Orani e Nicola Ventura del conservatorio del capoluogo, saranno Radio X, Radio Sintony, Radio Super Sound, Radio Sant’Elena e Unica Radio. «Ci tenevo particolarmente ad organizzare un evento simile, avendo lavorato io stessa in radio per trent’anni», racconta l’assessore alla Cultura Maria Dolores Picciau che negli anni Ottanta cominciò il suo percorso nella emittente monserratina Radio Dandy. «Troppo spesso, la radio viene considerata la cenerentola dei mass media e questo è un errore: la radio ha una forza propulsiva incredibile, in grado di condizionare costumi, usi e opinioni». Non mancherà la partecipazione delle scuole che potranno toccare con mano ciò che ci cela dietro a un settore che non smette di fare proseliti. «È importante che i ragazzi vedano come funzionano le radio», aggiunge la Picciau, «per loro è un grande arricchimento e l'opportunità per iniziare ad avvicinarsi a questo ambiente che potrebbe diventare un giorno il loro lavoro». Radio come intrattenimento ma anche come momento di riflessione: quest'anno, infatti, il tema scelta dall’Unesco per il World Radio Day sarà quello della pace in una fase della storia contemporanea dove sono attualmente in corso 59 conflitti, secondo quanto accertato dalla Armed conflict location and event data project: una scelta significativa, a distanza di un anno dall’invasione della Russia all’Ucraina il 24 febbraio scorso.