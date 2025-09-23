Al voto tra coefficienti e santini 

Ancora cinque giorni e si conoscerà il nome del presidente della Provincia del Medio Campidano. Apparentemente tutto tace, ma la campagna elettorale procede anche se lontana dal sistema chiassoso dei comizi in piazza e dei manifesti elettorali nelle strade. Per via delle elezioni di secondo livello che coinvolgono solo gli amministratori locali, il silenzio è solo apparente, di fatto i telefonini dei candidati e dei gruppi politici che li sostengono sono tempestati di chiamate e messaggini. E Fratelli d’Italia non ha rinunciato neppure ai santini.

Le cifre

Mai come questa volta è stata data importanza ai numeri dei residenti dei 28 Comuni, la differenza fra grandi e piccoli, i primi sono Guspini e Villacidro dove un voto vale 842 preferenze, mentre nei secondi ci sono i paesini della Marmilla dove ci si ferma a 56 preferenze. Calcolatrice alla mano, la conta del voto ha convinto alcuni addetti ai lavori ad avere in tasca l’elenco dei consiglieri eletti, scelti fra le 11 donne candidate e i 17 uomini. Comunque vada, lo squilibrio numerico non piace agli stessi candidati. «Il voto ponderato – dice la sindaca di Samassi, Beatrice Muscas – crea disuguaglianza fra i gli stessi Comuni che col loro voto danno vita all’ente. Mi auguro che questo non sia un elemento di assenteismo. Spetta a noi fare in modo che tutte le aree del territorio vengano rappresentate, dal Linas al Campidano alla Mamilla». Pensiero condiviso fra i consiglieri che siedono nei banchi delle minoranze e che potrebbero trovarsi accanto ai colleghi di maggioranza. Il caso di Arbus, il sindaco Paolo Salis e il consigliere di opposizione Agostino Pilia. «Le divergenze politiche – dice Pilia – non impediscono di lavorare per un obiettivo comune. Rappresento i socialisti, un piccolo partito, tutti meritano il loro spazio. L’ingiustizia è solo quella del voto a suffragio ristretto. La legge va cambiata». Così per Salvatore Floris, consigliere di Sanluri: «In Aula la condivisione reciproca fra maggioranza e minoranza di diversi progetti ha permesso di non sollevare mai i toni e puntare sullo sviluppo del territorio. Un sistema che acquista più valore in un ente che guarda oltre i confini di casa».

Le liste

Il centrosinistra con la lista numero 2 “Provincia in Comune”, guidata dal sindaco di Guspini, Giuseppe De Fanti, ha presentato 10 candidati, in prima linea schiera due sindaci: Paolo Salis di Arbus e Beatrice Muscas di Samassi. Il centrodestra risponde con due liste che fanno capo al presidente Italo Carrucciu, primo cittadino di Lunamatrona. La numero uno “Sardegna Venti20” fa capo al sindaco di Sanluri, Alberto Urpi. «Come sempre – ricorda Urpi – ci mettiamo la faccia, non ci nascondiamo dietro simboli improvvisati. Alle elezioni regionali abbiamo ottenuto il maggior numero di voti. Niente miscugli. Siamo noi». Il punto di riferimento della numero 3 “Medio Campidano Protagonista” è Fratelli d’Italia, l’unica che si presenta anche con i santini. Fra i candidati, Emilio Serra sindaco di Gesturi: «Sono il sindaco più giovane, se sarò eletto consigliere provinciale punterò sull’innovazione dell’ente, senza mai tralasciare le tradizioni e la storia locale. I santini? Cento a ciascun candidato per farsi conoscere da tutti, sono nati per questo».

