Al voto, l’ipotesi di 5 liste in campo 

A poche ore dalla consegna delle liste elettorali si accende il clima a San Gavino e non si escludono possibili colpi di scena, come la possibile presentazione di altre due liste che si aggiungerebbero alle tre già annunciate. Ad oggi, infatti, sono in corsa per la fascia da sindaco Stefano Altea, consigliere comunale uscente del gruppo misto, con “San Gavino Monreale Città Futura”, l’assessore Bebo Casu con “Civico 24-29” e il vice sindaco Nicola Ennas per “San Gavino al Centro”, tutte civiche. Ma il numero di contendenti potrebbe crescere nelle prossime ore.

Le due incognite

Per l’ex assessore Paolo Onnis è una corsa contro il tempo per formare una quarta lista: «Stiamo cercando di completare la squadra e speriamo di farcela perché vogliamo scendere in campo visto che San Gavino Monreale ha bisogno di un forte rilancio. Vogliamo ripartire dallo spirito di comunità e condivisione che in questi ultimi anni è mancato», racconta.

E un ampio gruppo di persone è al lavoro per la formazione di una quinta lista, che potrebbe essere guidata dall’attuale capogruppo di minoranza Nicola Garau. Un nome scelto al termine di una consultazione che avrebbe visto concorrere lo stesso Nicola Garau (risultato il più votato), l’esponente dei Riformatori Enrico Tinti e il medico Pietro Paolo Raccis, candidato alle ultime Regionali con Sardegna al centro 20/20.

Clima teso

Questa consultazione si è svolta alla presenza di diversi esponenti del Pd, ma anche di altre forze politiche come rimarca Lorenzo Argiolas, referente di “Sardegna chiama Sardegna”: «Non parteciperemo alle prossime Comunali – annuncia Argiolas –: dopo aver preso parte a diversi incontri e aver portato avanti varie interlocuzioni con diverse forze politiche – moderate, progressiste e civiche – per oltre un mese nel tentativo di dare vita ad una coalizione e, in una prima fase, eravamo giunti a una sintesi, avendo trovato spazio la nostra proposta su un nome di garanzia, serietà e popolarità. Al momento di decidere, però, forse sentendosi scalzati da questa situazione, alcuni strateghi al tavolo hanno preferito accasarsi altrove riproponendo le solite vecchie ricette politiche, facendo sì che venisse meno la nostra proposta. Noi non ci siamo abbassati a certe logiche, abbiamo cercato di fare resistenza a un sistema di fare politica irrimediabilmente compromesso. Il metodo e il merito sono i principi su cui si fonda il nostro impegno», conclude Argiolas.

