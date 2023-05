Al voto in 39 Comuni Riflettori puntati  su Iglesias e Assemini 

Per una volta, sia ad Assemini che a Iglesias, il centrodestra non è unito, o comunque lo è meno rispetto alla coalizione opposta. Lo fa notare il segretario regionale del Pd Piero Comandini: «Ad Assemini il centrosinistra è riuscito a presentarsi unito con una candidatura a sindaco del M5S, mentre il centrodestra si è presentato disunito, questo a dimostrazione di una debolezza dei dirigenti regionali a seguire i processi locali». Per il resto, «si tratta di un voto amministrativo che difficilmente può assumere una valenza politica per il proliferare di liste civiche in cui possono essere presenti esponenti di uno o dell’altro schieramento». Vero è che a Iglesias i consiglieri grillini uscenti sostengono il candidato civico su cui convergono tutte le forze del centrodestra. Il pensiero della coordinatrice di FdI nell’Isola, Antonella Zedda, non è poi così distante da quello di Comandini. «Il centrodestra unito vince al primo turno sempre», ha detto consapevole che la coalizione si presenta frammentata sia ad Assemini che a Iglesias». Detto ciò, «siamo molto soddisfatti della campagna elettorale fatta a Iglesias». Quanto ad Assemini, «ce la giochiamo». Anche la parlamentare, però, riconosce di avere «una certa difficoltà a legare il voto delle amministrative a quello delle regionali».

Non un test politico, secondo i segretari di partito, ma di sicuro un test della capacità dei partiti stessi di formare alleanze in grado di vincere. Da questo punto di vista, Assemini rappresenta il laboratorio più interessante. Qui, centrosinistra e M5S si presentano assieme, anticipando l’alleanza che dovrebbe essere formalizzata per le regionali. Il candidato è Diego Corrias, sostenuto dalle liste M5S, Pd, Psi e dalla civica “Assemini va avanti”. Se la vedrà con Niside Muscas (centrodestra) – sostenuta da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega – e con l’ex sindaco grillino Mario Puddu che ha dalla sua la civica “Mario Puddu”, Riformatori, Udc e Sardegna 20Venti. A Iglesias si ripresenta l’uscente sindaco Dem Mauro Usai con sette liste dalla sua parte. Per fare il bis dovrà avere la meglio su Beppe Pes, il candidato portato da tutto il centrodestra eccetto FdI che invece sosterrà Luigi Biggio.

Nessuno ammette che si tratta di un test politico, ma l’attenzione dei partiti sulle amministrative di oggi e domani nell’Isola è ai massimi livelli. Il motivo è chiaro: è l’ultima volta che i cittadini saranno chiamati alle urne prima delle regionali di febbraio 2024. Ed è l’ultima occasione elettorale che forze politiche e coalizioni avranno per prendersi le misure prima della tornata che coinvolgerà tutti i sardi. Oggi e domani i Comuni interessati saranno 39, possibile secondo turno di ballottaggio l’11 e il 12 giugno nei due – Assemini e Iglesias – con oltre quindicimila abitanti. Altri centri importanti dove si sceglieranno sindaci e consigli comunali sono Decimomannu, Cabras, Macomer, Tortolì. Complessivamente, sono chiamati a votare circa 118mila elettori.

I centri maggiori

«Uniti si vince»

Attesa per l’affluenza

Michele Pais, neo coordinatore della Lega, sposta l’attenzione sulla questione affluenza: «Il voto è tipicamente territoriale e conterà in particolare il radicamento del candidato. Il vero campanello d’allarme riguarda l’astensione. Se anche alle amministrative andasse a votare meno del 50%, ciò certificherebbe un distacco importante dalla gente». Per il resto, «non mi aspetto un voto sul simbolo, ma il risultato più o meno buono dei singoli candidati». Francesco Agus (Progressisti) pone l’accento sul fatto che «già nelle amministrative nazionali, il 60% dei voti è andato a movimenti civici e riconducibili a esperienze locali. Questo trend dovrebbe essere confermato anche in Sardegna». Agus ha anche segnalato che «in diversi Comuni è stata presentata una sola lista, questo fa capire che i profili civici sono molto più forti rispetto all’appartenenza di partito». Ad ogni modo, «in campagna elettorale noi abbiamo fatto un invito al voto per i candidati di centrosinistra, e comunque a un voto in discontinuità con la Giunta regionale».

