VaiOnline
Provinciali.
03 settembre 2025 alle 00:31

Al voto: De Fanti in campo, Urpi no 

Il sindaco di Guspini per il centrosinistra, quello di Sanluri fa un passo indietro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Elezioni provinciali, Giuseppe De Fanti è il candidato presidente del centrosinistra. Nel Medio Campidano, dopo un susseguirsi di riunioni fra i 28 sindaci del territorio e incontri segretissimi all’interno delle forze politiche, nella riunione plenaria di lunedì, a San Gavino, fra i quattro nomi proposti dal Pd dall’inizio delle trattative, la scelta è caduta su De Fanti, sindaco di Guspini. E non è stata la sola novità: il primo cittadino di Sanluri e consigliere regionale, Alberto Urpi, da subito favorito come candidato di una lista unica, ha fatto un passo indietro: «La carica di presidente è incompatibile con il mio ruolo di consigliere regionale». E poi c’è un terzo aspirante presidente, l’ultimo che si è fatto avanti, Paolo Salis di Arbus: «Sono qui a nome dei sindaci civici».

Le liste

Dopo le tante fumate nere, lunedì è arrivata l’ufficialità per la candidatura di De Fanti. Gli altri tre in lista del Partito democratico, dopo la rinuncia di Ferderico Sollai di Villacidro, anche Beatrice Muscas di Samassi e Francesco Sanna di Collinas hanno ceduto il passo. «Nessuna amarezza. Lavoriamo tutti insieme per crescere e sono felice di dare il mio contributo», ha detto Sanna. De Fanti, pur ammettendo la candidatura, sceglie la strada del silenzio: «Al momento preferisco non dire nulla». Questa volta a parlare sono i cittadini che non hanno gradito decine d’incontri senza essere mai coinvolti. Una corsa in sordina che ha messo da parte consiglieri comunali e assessori. «Lo dico – ammette il consigliere di minoranza di Arbus, segretario provinciale del Partito socialista, Agostino Pilia – con rammarico, il nostro partito non è stato mai chiamato al tavolo delle trattative. Eppure votiamo anche noi. Non vorrei che la lista dei dieci consiglieri la preparassero i sindaci. Saremo rappresentati nel nuovo ente? Chi sceglie i candidati? I partititi troveranno spazio?».

Centrodestra

Con la discesa in campo di un candidato indicato dal centrosinistra, non solo sfuma definitivamente l’idea della lista unica, espressione di coerenza e condivisione territoriale, ma è ormai chiaro che ci saranno due schieramenti: il centrodestra corre per conto suo. «Ringrazio – ha detto Urpi – i colleghi sindaci e consiglieri comunali per aver sostenuto la mia candidatura a presidente della Provincia. Dopo le verifiche da parte dei miei avvocati, devo fare un passo indietro: essendo consigliere regionale, in base alla legge Del Rio i due incarichi sono incompatibili. A questo punto non posso tradire i quattromila cittadini che mi hanno eletto per andare a ricoprire un ruolo (quello provinciale) dove non votano i cittadini ma gli amministratori locali. Volendo ignorare la norma e stando al parere favorevole della Regione, resterei appeso a eventuali ricorsi, portando l’ente nella continua precarietà e incertezza. La rinata Provincia, dopo anni di commissariamento, ha bisogno di certezze e stabilità». Confermati i nomi in campo come presidenti, Andrea Lampis di Las Plassas e Italo Carruciu di Lunamatrona. «Da presidente del distretto socio sanitario di Sanluri – ricorda Carrucciu – ho lavorato per garantire massima condivisione ed equilibrio andando oltre le appartenenze di partito. La mia disponibilità nasce per dare continuità a questo impegno. Un presidente di tutti e non di pochi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca.

Il colpo fallito sulla 387: anche l’Antimafia in campo

l F. Ledda, F. Pinna, Serreli
Intervista

Mura (FdI): «Il dialogo è la base per tornare al governo dell’Isola»

Il coordinatore del partito di Giorgia Meloni: «Dobbiamo ricucire e chiarirci sui programmi» 
Lorenzo Piras
Vertenza entrate

Giorgetti: tavolo sull’Isola entro settembre

Focus sul credito da 1,7 miliardi che la Sardegna vanta nei confronti dello Stato 
Roberto Murgia
Regionali

Emiliano cede a Decaro, Vendola no

Schlein appoggia il candidato «ma serve unità», e Avs non digerisce il veto 
Tempio

Processo Grillo, attesa per il verdetto

Duro contrattacco di Bongiorno: «Una ragazza massacrata e umiliata» 
Andrea Busia