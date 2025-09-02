Al voto: De Fanti in campo, Urpi no 

Elezioni provinciali, Giuseppe De Fanti è il candidato presidente del centrosinistra. Nel Medio Campidano, dopo un susseguirsi di riunioni fra i 28 sindaci del territorio e incontri segretissimi all’interno delle forze politiche, nella riunione plenaria di lunedì, a San Gavino, fra i quattro nomi proposti dal Pd dall’inizio delle trattative, la scelta è caduta su De Fanti, sindaco di Guspini. E non è stata la sola novità: il primo cittadino di Sanluri e consigliere regionale, Alberto Urpi, da subito favorito come candidato di una lista unica, ha fatto un passo indietro: «La carica di presidente è incompatibile con il mio ruolo di consigliere regionale». E poi c’è un terzo aspirante presidente, l’ultimo che si è fatto avanti, Paolo Salis di Arbus: «Sono qui a nome dei sindaci civici».

Le liste

Dopo le tante fumate nere, lunedì è arrivata l’ufficialità per la candidatura di De Fanti. Gli altri tre in lista del Partito democratico, dopo la rinuncia di Ferderico Sollai di Villacidro, anche Beatrice Muscas di Samassi e Francesco Sanna di Collinas hanno ceduto il passo. «Nessuna amarezza. Lavoriamo tutti insieme per crescere e sono felice di dare il mio contributo», ha detto Sanna. De Fanti, pur ammettendo la candidatura, sceglie la strada del silenzio: «Al momento preferisco non dire nulla». Questa volta a parlare sono i cittadini che non hanno gradito decine d’incontri senza essere mai coinvolti. Una corsa in sordina che ha messo da parte consiglieri comunali e assessori. «Lo dico – ammette il consigliere di minoranza di Arbus, segretario provinciale del Partito socialista, Agostino Pilia – con rammarico, il nostro partito non è stato mai chiamato al tavolo delle trattative. Eppure votiamo anche noi. Non vorrei che la lista dei dieci consiglieri la preparassero i sindaci. Saremo rappresentati nel nuovo ente? Chi sceglie i candidati? I partititi troveranno spazio?».

Centrodestra

Con la discesa in campo di un candidato indicato dal centrosinistra, non solo sfuma definitivamente l’idea della lista unica, espressione di coerenza e condivisione territoriale, ma è ormai chiaro che ci saranno due schieramenti: il centrodestra corre per conto suo. «Ringrazio – ha detto Urpi – i colleghi sindaci e consiglieri comunali per aver sostenuto la mia candidatura a presidente della Provincia. Dopo le verifiche da parte dei miei avvocati, devo fare un passo indietro: essendo consigliere regionale, in base alla legge Del Rio i due incarichi sono incompatibili. A questo punto non posso tradire i quattromila cittadini che mi hanno eletto per andare a ricoprire un ruolo (quello provinciale) dove non votano i cittadini ma gli amministratori locali. Volendo ignorare la norma e stando al parere favorevole della Regione, resterei appeso a eventuali ricorsi, portando l’ente nella continua precarietà e incertezza. La rinata Provincia, dopo anni di commissariamento, ha bisogno di certezze e stabilità». Confermati i nomi in campo come presidenti, Andrea Lampis di Las Plassas e Italo Carruciu di Lunamatrona. «Da presidente del distretto socio sanitario di Sanluri – ricorda Carrucciu – ho lavorato per garantire massima condivisione ed equilibrio andando oltre le appartenenze di partito. La mia disponibilità nasce per dare continuità a questo impegno. Un presidente di tutti e non di pochi».

RIPRODUZIONE RISERVATA