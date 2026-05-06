Al voto contro lo spopolamento

Conto alla rovescia nel Marghine per le amministrative del 7 e 8 giugno. Andranno al voto quattro Comuni: Bortigali, Birori, Lei e Noragugume. Sei gli schieramenti in lizza, tra cui due a Birori, altrettanti a Noragugume, uno a Bortigali e uno a Lei.

Chi lascia

A Bortigali lascia dopo 11 anni il sindaco Francesco Caggiari. La candidata alla carica di primo cittadino è Patrizia Tomassetti, 58 anni, originaria dell’Abruzzo, da anni in Sardegna, architetto e funzionaria del ministero della Cultura: guida la lista “Bortigali per tutti”. La squadra, con tante donne e parecchi giovani ha avuto il benestare di una partecipata assemblea pubblica, che si è svolta nei giorni scorsi.

Svolta anche a Birori, dove Silvia Cadeddu lascia dopo 15 anni. Due schieramenti in lizza per la successione. Il primo è capeggiato da Federica Arca, 48 anni, dipendente statale, già assessore con il sindaco Romano Benevole: guiderà la lista “Impegno per Birori”. Dall’altra c’è Orazio Culeddu, 54 anni, assessore comunale uscente, con “Birori. Trasparenza e partecipazione” che si propone di dare una svolta concreta, soprattutto nel campo della sanità e contro lo spopolamento.

Il duello

A Noragugume sono due le liste che si contenderanno la guida del Comune. Con la lista “Ripartiamo insieme” si ripropone Rita Zaru, 59 anni, sindaca uscente, che intende dare continuità al lavoro svolto in questi sei anni. A sfidarla è l’ex sindaco Michele Corda, 55 anni, libero professionista, con la lista “Insieme per Noragugume” che punta su esperienza amministrativa e forte presenza di giovani.

Riconferma cercasi

“Avanti insieme per Lei” è l’unica lista in campo, guidata dal sindaco uscente Luigi Cadau, 52 anni, impiegato comunale, che si ripresenta con due nuovi candidati e riproponendone cinque della consiliatura che sta per finire.

Anche a Lei, come a Bortigali, l’avversario sarà il quorum.

In tutti i quattro Comuni, chi vincerà le elezioni dovrà fare prima di tutto i conti con un avversario temibile e allo stesso tempo drammatico: lo spopolamento, che affligge l’intero territorio.

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