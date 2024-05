Al voto 27 Comuni tra ballottaggi e quorum 

Ventisette fasce tricolori da assegnare, con Cagliari e Sassari, le due più grandi città della Sardegna, a guidare la lista dei municipi che l’8 e 9 giugno aprono le urne delle Amministrative 2024, una chiamata per 374.412 elettrici ed elettori. Il sabato si voterà dalle 14 alle 22, la domenica dalle 7 alle 23 (orari validi anche per le Europee). Lo scrutinio inizierà lunedì 10 dalle due del pomeriggio, in quanto avrà la precedenza lo spoglio delle schede per il Parlamento di Strasburgo (che comincia la stessa notte del 9).

Le Comunali potrebbero non finire al primo turno. Nei centri sopra i 15mila abitanti – oltre Cagliari e Sassari ci sono anche Alghero, Monserrato e Sinnai – si andrà al ballottaggio, qualora l’8 e 9 giugno nessuno dei candidati raggiunga il 50 per cento più uno delle preferenze. Il secondo turno è previsto il 23 e il 24, una domenica e un lunedì. In quel caso i seggi apriranno rispettivamente dalle 7 alle 23 e dalle 7 alle 15.

Nei Comuni sotto i 15mila abitanti, il ballottaggio è previsto solo in caso di pareggio tra i due candidati sindaco più votati. Sempre in questa fascia di municipi, anche per via dello spopolamento, è molto frequente che in corsa ci sia una lista unica. A garanzia della democraticità dell’elezione, è previsto il quorum strutturale, ovvero una soglia minima di voti da raggiungere. Sino al 2021 corrispondeva al 50 per cento degli aventi diritto. Dopo la pandemia, il tetto è stato abbassato al 40 per cento. E sarà così anche quest’anno.

