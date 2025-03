Al volante ubriaco e col gesso: travolge una donna e scappa 

COMO. È un elettricista 32enne l’automobilista arrestato per omicidio stradale aggravato, omissione di soccorso e simulazione di reato dopo la morte di Noemi Fiordilino, una studentessa ventenne investita sabato notte a Lurago Marinone. Secondo gli accertamenti dei carabinieri l’uomo (che in precedenza era già stato denunciato per guida in stato di ebbrezza) si era messo al volante con un tasso alcolemico quasi tre volte oltre il limite di legge e la gamba destra ingessata, per via di una frattura subita qualche giorno fa.

Noemi rincasava con il fidanzato quando la loro auto ha urtato un piccolo animale che attraversava la strada. Erano le 2.30 di sabato. I ragazzi hanno accostato e si sono fermati per sincerarsi dell’accaduto, quando si sono accorti che sul margine della carreggiata giaceva un coniglietto ferito hanno provato a mettersi in contatto con una clinica veterinaria in servizio 24 ore su 24. Mentre il compagno cercava un numero, le stava accanto all'animaletto a bordo strada. La Golf guidata dall’elettricista è sbucata dal buio e ha centrato in pieno la ragazza, scagliandola a una cinquantina di metri. L’auto si è poi allontanata rapidamente. Trasportata in elicottero al Sant’Anna, è stata dichiarata morta pochi minuti dopo il suo arrivo. I carabinieri si sono presentati prima dell’alba a casa dell’elettricista: sulle prime ha detto di essersi coricato ore prima e che l’auto gli era stata rubata la sera precedente, ma intanto un’altra pattuglia aveva già rintracciato la Golf posteggiata poco distante da casa.

Il test ha dato esito positivo, con 1,42 grammi di alcol per litro di sangue, e poche ore dopo l’uomo è stato portato in carcere. Se riconosciuto colpevole, rischia fino a 7 anni di carcere e fino a 30 di inibizione alla guida, il cosiddetto ergastolo della patente.

