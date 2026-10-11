Al Villasimius basta una rete di Porcheddu per superare in casa l’ottima Usinese 

Villasimius 1

Usinese 0

Villasimius (4-3-2-1) : Idrissi Janati, Garau (25’ st Muscas), Ornano, Serra (43’ st Marras), Mastino (19’ st Orru), Zedda, Marigosu, Scioni, Vinci, Porcheddu, Perra (25’ st Aime). In panchina Fantini, Cogoni, Gasmi, Cozzuto, Mura. Allenatore Federico Cocco.

Usinese (4-4-2) : Canu, Saccu, Giachero, Jurado, Pireddu, Scanu (6’ st N. Sanna), Mereu, Brito Dos Santos (23’ st D’Andrea), Irde, Ruiu (20’ st L. Fiorelli), Langasco (10’ st A. Fiorelli, 29' st Pola). In panchina Piga, Sabino, M. Sanna. Allenatore Pierluigi Scotto.

Arbitro : Nicolò D’Elia di Cagliari.

Rete : 39’ st Porcheddu.

Note : ammoniti Serra (V); Langasco, Scanu, Ruiu, Jurado (U).

Villasimius. Al comunale Is Casas il Villasimius conquista una preziosa vittoria per uno a zero contro un’ottima Usinese, grazie alla rete di Porcheddu al 39’ della ripresa, al termine di una sfida intensa, combattuta e ricca di emozioni. I gialloblù di Federico Cocco hanno dimostrato grande condizione, personalità e una maggiore padronanza del gioco, creando diverse occasioni soprattutto nella ripresa. Grande merito anche all’Usinese, squadra organizzata e determinata, che ha contribuito a offrire al pubblico una bellissima giornata di calcio.

Più vivace la ripresa, con il Villasimius pericoloso con Muscas, Porcheddu e Marigosu. Tra i sarrabesi si è fatto notare anche Idrissi, bravo a sventare una conclusione di N. Sanna. Al 39’ la rete decisiva: punizione di Marigosu, Canu respinge, la palla arriva a Muscas che la mette al centro per il tap-in vincente di Porcheddu.

Per il tecnico del Villasimius una vittoria meritata ma sofferta. Soddisfatto il presidente Federico Atzeni: «Il Villasimius continua il proprio percorso di crescita con ambizione, programmazione e rispetto per gli avversari. Ringraziamo il pubblico, lo staff e la società ospite per una splendida giornata di sport. L’obiettivo è costruire non solo una squadra competitiva, ma una realtà calcistica solida: un punto di riferimento per il territorio». ( ant. ser. )

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