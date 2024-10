Al Villasimius basta un lampo di Beugrè, battuto il San Teodoro che resta ultimo 

Villasimius 1

San Teodoro 0

Villasimius (4-2-3-1) : Arrus, Mastino, Loi, Magnin, Vitale, Arnaudo, Beugrè (37’ st Rostand), Sakho (26’ st Valentini), Camba, Melis (31’ st Rinino), Miranda (31’ st L. Floris). In panchina Gonzalez, Zedda, Marci, Ragucci, Argiolas. Allenatore Nicola Manunza.

San Teodoro (4-4-2) : Carta, Melis, Di Nardo, Muzzu, Pandiani, Mastromarino (30’ st Pala), Molino (36’ st Santoro), Ruzzittu (37’ st Pirina), Mauro, Spano (24’ st Saggia), Moro (20’ st Ruiz). In panchina Deiana, Marongiu, Mannoni, F. Floris, Santoro. Allenatore Roberto Bavaro (Pasquale Malu squalificato).

Arbitro : Luca Sanna di Sassari.

Rete : 2’ st Beugrè.

Note : ammoniti Luca Melis e Loi (Villasimius) e Mattia Melis (San Teodoro Porto Rotondo).

Villasimius. Prima vittoria in campionato per il Villasimius di Nicola Manunza. I sarrabesi grazie ad una rete di Beugre ad inizio ripresa superano il San Teodoro - Porto Rotondo. Una partita di sostanza ed il successo è meritato. I teodorini, ancora in rodaggio e con alcune assenze, sono ora soli in ultima posizione con un punto.

La cronaca

Il Villasimius nel primo crea diverse occasioni. Su azione d’angolo vanno vicini al gol Vitale per due volte e Camba. Mentre Sakho ci prova dalla distanza senza trovare lo specchio.Nella ripresa, dopo pochi secondi tiro di Beugre respinto sulla linea, sulla ribattuta Camba spedisce la palla sul fondo. È il preludio al gol che arriva al 2’: passaggio filtrante di Sakho per Beugre che davanti a Carta non sbaglia. Subito dopo il direttore di gara annulla una rete a Miranda per un presunto fuorigioco. I padroni di casa sfiorano il raddoppio con Luca Flori, in due occasioni, con Camba e con Rinino. Il San Teodoro prova, invece, a rendersi pericoloso su palla inattiva. Il risultato non cambia. Gli uomini di Manunza tornano in campo mercoledì, sempre all’Is Casas, per l’incontro di Coppa Italia contro la Nuorese. Domenica la trasferta con la corazzata Monastir.

