Al via un laboratorio teatrale per gli insegnanti 

Giovani e teatro, testi scritti come occasione di incontro e di confronto culturale. Prenderà il via venerdì, negli spazi di Villa de Villa, il primo laboratorio teatrale rivolto agli insegnanti della scuola primaria, ispirato all’opera di Giuliano Scabia, poeta e drammaturgo, tra i fondatori del Dams di Bologna, scomparso nel 2021 a 86 anni. L’idea è della compagnia teatrale “Il Salto del Delfino” vincitrice del bando “Educare alla lettura” finanziato dal Centro per il libro e la lettura del ministero della Cultura. La frequenza del laboratorio, gratuito, permetterà agli insegnanti di approfondire la conoscenza dell’opera di Scabia partendo dal suo libro “Teatro con bosco e animali” fino all’esperienza del Teatro povero di Montichello, progetto sociale e culturale nato negli anni ’60 in Val d’Orcia. «I testi diventeranno un’occasione di incontro - spiega il regista teatrale e direttore del laboratorio Nicola Michele - un’opportunità di scambio culturale legata alla scrittura creativa, alla dizione, alla recitazione e all’acquisizione di nuove possibilità di insegnamento, grazie al linguaggio teatrale, da condividere giorno per giorno con i propri alunni».

Previste diverse lezioni dedicate alla respirazione, alla fonazione e alla dizione ma si parlerà anche di scrittura creativa e di tecniche legate alla mediazione teatrale che gli insegnanti utilizzeranno poi con i loro allievi. Appuntamenti tutti i venerdì dalle 17.30 alle 19.30, per un totale di trenta ore formative. Alla fine del percorso, è previsto una rappresentazione pubblica. Ci si può iscrivere via WhatsAapp al 3938879311 o a ilsaltodeldelfino@tiscali.it.

