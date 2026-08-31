Al via “Trattorando”, la sfida alla guida  dei mezzi agricoli 

Valorizzare l’economia del paese partendo dall’agricoltura nel nome di una passione comune. Sono queste le finalità della dodicesima edizione di “Trattorando”, evento dedicato ai mezzi agricoli e organizzato dall’omonima associazione col patrocinio del Comune. Appuntamento il 5 settembre dalle 10 nell’ampio spazio che si trova dietro il convento di Santa Lucia.

Si riparte dal successo delle passate edizioni e fervono i preparativi dei volontari e del gruppo promotore dell’iniziativa (Marcello Curreli, Fabio Nurra, Francesco Artudi e Martino Curreli) che ha dato vita all’associazione Trattorando 2.0. La manifestazione, nata nel 2012, diventerà occasione di riflessione per il futuro del mondo dell’agricoltura e si annuncia l’arrivo di tantissimi mezzi agricoli che arriveranno da tutto il circondario del Medio Campidano, della Marmilla e dell’Oristanese che si daranno battaglia nelle prove di abilità, nelle retromarcia con rimorchio e nella prova di abilità nel tiraggio. «L’evento», spiega il presidente dell’associazione Marcello Curreli, «coinvolge l’intero settore agricolo sardo ma è aperto a chiunque voglia passare qualche ora diversa, in allegria, all’aria aperta». Tra le iniziative, il corso per l’utilizzo della motosega e per la guida del trattore, esposizioni, divertimento, musica e cibo.

Alle 10, l’inaugurazione e l’apertura degli stand e alle 19 la gara di traino e la gara di accelerazione. Alle 20 la sagra del vitello. La serata sarà presentata dallo speaker sangavinese Gianni Angei.

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