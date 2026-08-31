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01 settembre 2026 alle 01:01

Al via “Trattorando”, la sfida alla guida  dei mezzi agricoli 

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Valorizzare l’economia del paese partendo dall’agricoltura nel nome di una passione comune. Sono queste le finalità della dodicesima edizione di “Trattorando”, evento dedicato ai mezzi agricoli e organizzato dall’omonima associazione col patrocinio del Comune. Appuntamento il 5 settembre dalle 10 nell’ampio spazio che si trova dietro il convento di Santa Lucia.

Si riparte dal successo delle passate edizioni e fervono i preparativi dei volontari e del gruppo promotore dell’iniziativa (Marcello Curreli, Fabio Nurra, Francesco Artudi e Martino Curreli) che ha dato vita all’associazione Trattorando 2.0. La manifestazione, nata nel 2012, diventerà occasione di riflessione per il futuro del mondo dell’agricoltura e si annuncia l’arrivo di tantissimi mezzi agricoli che arriveranno da tutto il circondario del Medio Campidano, della Marmilla e dell’Oristanese che si daranno battaglia nelle prove di abilità, nelle retromarcia con rimorchio e nella prova di abilità nel tiraggio. «L’evento», spiega il presidente dell’associazione Marcello Curreli, «coinvolge l’intero settore agricolo sardo ma è aperto a chiunque voglia passare qualche ora diversa, in allegria, all’aria aperta». Tra le iniziative, il corso per l’utilizzo della motosega e per la guida del trattore, esposizioni, divertimento, musica e cibo.

Alle 10, l’inaugurazione e l’apertura degli stand e alle 19 la gara di traino e la gara di accelerazione. Alle 20 la sagra del vitello. La serata sarà presentata dallo speaker sangavinese Gianni Angei.

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