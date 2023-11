Al via tra le polemiche la riforma delle leggi ambientali 

Nasce fra le polemiche politiche la Commissione tecnica per riformare il Testo unico ambientale. Avs e Pd accusano il governo di voler smantellare le leggi a difesa dell’ambiente, per favorire petrolieri e costruttori. E denunciano che nella commissione tecnica che deve preparare il testo della riforma, oltre a politici non eletti del centrodestra, ci siano professionisti legati a società energetiche e di costruzioni.

Il 9 novembre la ministra delle Riforme istituzionali Elisabetta Casellati, e il suo collega all'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, hanno emanato un decreto interministeriale che istituisce la Commissione per la riforma del Testo unico ambientale, cioè il decreto legislativo 152 del 2006. La Commissione è un organismo tecnico, formato da 32 esperti, tecnici del settore, fra i quali diversi docenti universitari, ingegneri, avvocati, politici. Il presidente è il professor Eugenio Picozza, esperto di diritto amministrativo e docente a Tor Vergata.

Ma per Angelo Bonelli e Luana Zanella, deputati di Avs, il decreto sarebbe «un golpe all’ambiente».

Sulla stessa posizione anche il Pd. «Non basta un Governo che si ostina a negare l'emergenza climatica – dicono i parlamentari Annalisa Corrado, Marco Simiani e Nicola Irto – ora si punta a smantellare la legislazione ambientale, chiamando a servizio numerosi professionisti privati e esperti, tra cui spiccano diversi soggetti che hanno rapporti e legami strettissimi con aziende e lobby che da sempre frenano e ostacolano la transizione ecologica».

