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Tertenia.
21 agosto 2026 alle 00:33

Al via “Su Biginau Antigu”, viaggio nell’anima di un paese 

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Tertenia torna alle sue radici con la XXI edizione di “Su Biginau Antigu”, in programma oggi e domani nel centro storico. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Terteniese con il sostegno di Comune, Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna, trasformerà per due giorni il paese in un museo a cielo aperto dedicato alla memoria e alle tradizioni della comunità.

Il percorso, articolato in 40 postazioni, proporrà antichi mestieri, lavorazioni artigianali, prodotti tipici e momenti di cultura popolare: dalla lavorazione del legno e della pietra alla ceramica, dalla lana alla tosatura delle pecore, dalla ferratura del cavallo al telaio, fino alla preparazione di pane e dolci tradizionali. Spazio anche alle produzioni agroalimentari, con latte e formaggi, miele, pasta e altre specialità del territorio.

L’itinerario partirà dal piazzale ex Asilo e attraverserà vie, vicoli, corti e antiche abitazioni, toccando anche la Chiesa della Beata Vergine Assunta, il Museo Albino Manca e il Museo dell’abito tradizionale terteniese, dove sarà possibile assistere alla lavorazione al telaio.

Tra gli appuntamenti, la vestizione degli sposi curata dal Gruppo folk Santa Sofia, le maschere tradizionali Maimones e is Ingestusu, la musica delle launeddas, il canto a tenore, i gruppi folk e gli spettacoli itineranti.

Le due serate si concluderanno in piazza ex Asilo con la musica: oggi i Kantidos, domani Giuseppe Masia e Maria Giovanna Cherchi.

L’edizione 2026 è candidata al riconoscimento di “Evento di qualità” dell’Unpli.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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