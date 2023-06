Al via “Quartu città aperta”, concerti di ukulele e chitarra 

È iniziata a Sa dom’e Farra il festival “Quartu città aperta”, la rassegna itinerante che andrà avanti fino al 21 giugno in alcuni tra i luoghi più suggestivi della città, organizzato dall’associazione Incontri Musicali. Lunedì, alle 17.30 al Teatro Porcu-Satta, in scena “The Little Musicians with the Ukulele”, con la partecipazione degli allievi di Propedeutica Polistrumentale. Alla Casa Denotti-Falqui, lo spettacolo “6 corde, nel mondo della chitarra”, con gli allievi della scuola civica Rachel. Il gran finale il 21 giugno, alle 17.30 in tre palchi in contemporanea: all’ex Monte Granatico, al piccolo auditorium di via Scarlatti e a sa Dom’e Farra saranno di scena i migliori allievi della Rachel con la “Festa Europea della Musica”.

