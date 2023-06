Al via pulizia e bonifiche: raccolte migliaia di siringhe 

La zona sotto il colle di San Michele, ribattezzata del “buco”, da ieri inizia ad avere un altro aspetto. In via Cinquini, via Serbariu e via Sirai sono entrati in azione mezzi e uomini incaricati di ripulire tutta l’area dalle centinaia di siringhe, dalla spazzatura per poi eliminare anche le erbacce e sterpaglie, enorme pericolo in caso di incendio. Un degrado e uno scenario incredibile soprattutto se si considera che tutta l’area attorno alla scuola dell’infanzia era usata dai tossicodipendenti per iniettarsi le dosi di eroina, per poi lasciare siringhe, fazzoletti sporchi di sangue, boccette e altro a due passi dal giardino frequentato dai bambini dell’asilo.

Le denunce

Una situazione di degrado che andava avanti da troppo tempo, denunciata dagli abitanti, dalle associazioni ambientaliste e oggetto di istanze di alcuni consiglieri comunali come Marcello Polastri. Così su sollecito del Comune, con in prima linea il sindaco Paolo Truzzu e gli uffici dell’assessorato all’Igiene del suolo, Area – proprietaria dei terreni – ha disposto l’intervento di una ditta specializzata. Gli operai hanno riempito diversi secchi con siringhe usate, testimonianza se mai ce ne fosse bisogno della pericolosità di quanto avveniva nella zona. Sono stati recuperati anche rifiuti di ogni tipo e indumenti usati. Eliminate anche le postazioni usate dai tossici a ridosso della recinzione della scuola dell'infanzia e accanto al muro delle palazzine ex Gescal. Un sospiro di sollevo per i residenti con la speranza che ci siano dei controlli frequenti per evitare che in poche settimane tutto ritorni come prima.

Il problema

La discarica si è formata nel tempo nei terreni di proprietà di Area, l’Azienda regionale per l’edilizia abitativa. Oltre alla paura per la presenza, durante tutto il giorno, di diversi tossicodipendenti, gli abitanti e i frequentatori del colle di San Michele temevano anche le conseguenze nel caso fosse scoppiato un incendio per la presenza di sterpaglie secche e bassa vegetazione e dei numerosi rifiuti. La demolizione dell’ex circoscrizione di via Cinquini, avvenuta due anni fa, sembrava poter dare il via a un cambiamento: la struttura abbandonata era usata come rifugio da chi voleva farsi una dose lontano da sguardi indiscreti. Invece non è cambiato niente. E anche dalla scuola dell’infanzia hanno lanciato più volte l’allarme per una situazione da terzo mondo. (m. v.)

