Al via “Power of sport” con la traversata a nuoto da Mar Morto 

Da oggi e sino a domenica Torregrande è il teatro di “Power of sport”, evento sportivo inclusivo organizzato dall’associazione Sea Scout e che vedrà nella borgata numerosi atleti paralimpici e non, tante associazioni sportive e benefiche, enti pubblici e privati. Il via alla lunga maratona di sport è previsto oggi con la traversata “Nuotiamo insieme con Nieddittas”, una staffetta che coinvolgerà San Giovanni di Sinis e Torregrande: i nuotatori sono attesi fin dalle 9 a Mar Morto (San Giovanni di Sinis) dove è anche possibile iscriversi.

Poi spazio ai talk e agli approfondimenti con workshop tenuti da esperti di ogni settore. In calendario anche una tappa del Campionato nazionale in acque libere Fisdir, diverse discipline sportive da praticare in spiaggia ma ci saranno anche i rappresentanti della Nazionale di Surf paralimpico.

Sempre oggi, a Torregrande, alle 9 l’inaugurazione del Villaggio Sport, nella piazza della Torre, e per tutta la mattina sarà possibile donare il sangue grazie alla presenza dell’autoemoteca dei “Donatori nati” della Polizia. Tra gli appuntamenti odierni anche esibizioni di danza paralimpica MaSa Fitness club, workshop CreS, Area marina protetta e Comune di Cabras e seguirà quello della compagnia teatrale TeAltro. Alle 19.30 il talk “Meeting, sport & disabilità”. ( m. g. )

