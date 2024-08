Al via oggi i festeggiamenti per il patrono San Bartolomeo 

Iniziano oggi a Meana Sardo i festeggiamenti in onore di San Bartolomeo apostolo, patrono del paese. Un momento speciale per la comunità che unisce fede, tradizione e festa da sempre molto sentito nel centro barbaricino, occasione di ritorno anche per i tanti emigrati. Il culmine dei riti religiosi sabato 24 con la messa solenne e la suggestiva processione con la statua del santo per le vie accompagnata dalle confraternite, dai cavalieri e da centinaia di devoti. Ricco come sempre anche il programma dei festeggiamenti civili quest'anno frutto dell'impegno delle leve del 1974 e ‘99. Quattro giorni tra modernità e tradizione con musica, la commedia in limba, canti a chitarra e giochi. (l. c.)

