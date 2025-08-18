Al via Nuoro Jazz, tra corsi e concerti 

Al via l’edizione numero trentasette del festival e dei seminari di Nuoro Jazz. Da domani a venerdì 29 agosto torna uno dei più longevi e prestigiosi appuntamenti jazzistici nazionali, un'occasione unica per vivere dieci giorni all'insegna della formazione, dell'esplorazione musicale e della contaminazione artistica.

I docenti

Varati nel 1989 da Paolo Fresu con Antonietta Chironi (scomparsa nel 1996), l’allora presidente dell'Ente Musicale di Nuoro, che da sempre ne cura l’organizzazione, i seminari possono contare anche quest’anno sull’esperienza dei musicisti che compongono il corpo docente con la direzione artistica e il coordinamento del contrabbassista Salvatore Maltana: Francesca Corrias e Alessandra Soro (per la classe di canto), Emanuele Cisi (sassofono), Fulvio Sigurtà (tromba), Marcella Carboni (arpa jazz), Dino Rubino (pianoforte), Max De Aloe (armonica cromatica e fisarmonica), Bebo Ferra (chitarra), Paolino Dalla Porta (basso e contrabbasso), Stefano Bagnoli (batteria), Salvatore Spano (teoria, armonia, laboratorio di composizione e improvvisazione), Enrico Merlin (storia del jazz) e lo stesso Salvatore Maltana (basso elettrico).

Oltre alle lezioni strumentali, di musica di insieme, teoria e storia, come sempre impreziosisce e arricchisce l'offerta didattica la masterclass internazionale che stavolta vedrà in cattedra – da lunedì 25 a mercoledì 27 agosto - Kurt Rosenwinkel, tra i più importanti chitarristi della sua generazione.

La formazione

«Fin dall’inizio Nuoro Jazz si è posto come obiettivo la formazione e la divulgazione, ancor prima che esistessero i corsi accademici nei conservatori, del jazz in Italia», sottolinea Salvatore Maltana, «per fare questo si è pensato di fare in modo che i ragazzi stiano in contatto non solo con i docenti di strumento o di teoria, ma anche con i riferimenti musicali e artistici nel panorama della musica afroamericana, quindi inserendo all'interno dei seminari delle masterclass ospitando per tre giorni alcuni tra i più significativi strumentisti e cantanti».

Gli iscritti

Sono centosette gli iscritti ai corsi, in arrivo anche da Austria, Francia, Svizzera, Turchia, Olanda, oltre che dalla Penisola e dalla stessa Sardegna; la classe di canto, ancora una volta, è la più affollata, con 25 partecipanti, seguita da quelle di pianoforte, con 15, e di chitarra con 12; l’allievo più anziano ha 87 anni, il più giovane 13 e arriva ai seminari di Nuoro grazie alla borsa di studio ottenuta alla finale del premio “Massimo Urbani” di Camerino, il concorso internazionale per solisti che dal 1996 scopre i giovani talenti del jazz. E a proposito di borse di studio, al termine delle dieci giornate verranno assegnate, come sempre, quelle ai migliori allievi.

I concerti

In parallelo, un fitto cartellone di concerti, ogni sera dalle 21 nel Giardino della Biblioteca Satta. Apertura domani con l’ideatore e co-fondatore di Nuoro Jazz, Paolo Fresu, alla testa del Devil Quartet, con Bebo Ferra alla chitarra, Paolino Dalla Porta al contrabbasso e Stefano Bagnoli alla batteria. Nel tempo, il quartetto ha mantenuto intatto il suo spirito sperimentale e la voglia di giocare con tecnica, lirismo ed energia, riconfermati nell'ultimo album, "Impromptus", pubblicato nel 2023 per i primi vent'anni del Devil Quartet e che dà il titolo al concerto di domani.

Giovedì in scena Dino Rubino in trio con Stefano Bagnoli (batteria) e Marco Bardoscia (contrabbasso), che il pubblico di Nuoro Jazz ritroverà la sera dopo (venerdì 22) alla testa del suo trio, con William Greco alla pianoforte e Dario Congedo alla batteria. (red. spet.)

RIPRODUZIONE RISERVATA