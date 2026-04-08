Al via “NuFactory” per giovani e bambini 

Prende il via a Nuoro il progetto “NuFactory”, sistema di percorsi per contrastare la povertà educativa tra i più giovani. L’iniziativa, presentata ieri in Comune, rientra nel programma “Nuoro città di arte e cultura”. È finanziata con 350mila euro dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso “Educare in Comune”. Il progetto, avviato nei giorni scorsi, coinvolge amministrazione e partner (Isre, Man, biblioteca Satta, Lariso, Alternatura) in eventi e azioni comunitarie per bambini e giovani fino ai 25 anni. I momenti principali del percorso sono due: “Aspettando NuFactory” per i più piccoli, “NuFactory Festival” per i giovani dai 13 ai 25 anni. Le attività si faranno in vari luoghi della città come monte Ortobene, Tanca Manna, Man, Casa della ceramica e spaziano dai beni culturali all’educazione ambientale, alla scrittura creativa. «L’intento è di trasformare i luoghi della città in spazi attivi di produzione, apprendimento e relazione», dice il sindaco Emiliano Fenu. Aspetto richiamato anche dalla dirigente Maria Dettori. «Ogni esperienza - aggiunge Adriano Catte, assessore ai Servizi sociali - è pensata per stimolare creatività, consapevolezza e partecipazione». Previsti cinema, teatro e una piattaforma digitale per le famiglie. (g. pit.)

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