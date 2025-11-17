Al via nel parco il progetto di olivicoltura 

Parte ufficialmente il progetto di coesione sociale sull’olivicoltura concentrato nel parco di Molentargius: un nuovo uliveto nella piana di Is Arenas, con novanta piante, che vedrà la luce il prossimo mese, e insieme un corso di formazione che darà l’opportunità a quindici quartesi disoccupati di diventare esperti di olivicoltura, con tanto di attestato finale.

Ieri la presentazione del progetto nella sede del parco di Molentargius, mentre per iscriversi al percorso formativo c’è tempo sino al 21 novembre.Il progetto - promosso dal parco, in collaborazione con Istrù formazione e sviluppo, e cofinanziato dal Comune di Quartu - si avvale del supporto tecnico-scientifico delle agenzie regionali Agris e Laore, e dello speciale coinvolgimento di Anffas Sardegna. Con il contributo del Cagliari calcio. «Un progetto importante di rigenerazione ambientale e sociale che ricalca il percorso che come parco stiamo portando avanti da tempo», le parole del presidente dell’ente di Molentargius Stefano Secci. Un ritorno alla vocazione agricola che sarà anche un’occasione di formazione per quindici quartesi disoccupati o inoccupati, in generale persone in momentanea condizione di fragilità. «Uno dei tanti progetti di coesione sociale finanziati dal Comune», ha sottolineato la dirigente delle Politiche sociali a Quartu, Lorena Cordeddu. (f.l.)

