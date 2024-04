Al via “mini-cantieri” per abbellire la città 

Non esiste un’emergenza sepolture, ma l’amministrazione comunale sta accelerando i tempi per arrivare finalmente alla conclusione dei lavori per realizzare nuove tombe e loculi. E non sarà l’unico “piccolo” intervento che la Giunta Casula ha programmato per queste settimane con l’obiettivo generale di sistemare al meglio la cittadina anche per l’arrivo dei turisti.

Opere in città

Nel centro abitato sono previsti diversi interventi con l’avvio del cantiere “Lavoras”, dopo le assunzioni autorizzate dalla Giunta: il finanziamento complessivo è di 205mila euro.

«Si è deciso di puntare all’attività di manutenzione del patrimonio pubblico per intervenire su numerosissime situazioni che da tempo necessitano di interventi, talvolta anche importanti – precisa l’assessora al Bilancio e parchi urbani, Maura Marongiu - Dell’importo totale, circa 130mila euro sono destinati alla manodopera».

In particolare, precisa Marongiu, «Gli interventi riguardano il palazzo comunale ed edifici scolastici, la sistemazione e realizzazione di nuovi tratti di collegamento di raccolta acque bianche, il ripristino della pavimentazione di marciapiedi con la realizzazione anche di nuovi tratti, il ripristino sistemi di irrigazione in diverse aree verdi, la riparazione delle buche stradali e infine la sistemazione dei parapetti della Bosa-Turas».

In cimitero

«Nel 2017 – sottolinea il vicesindaco, Federico Ledda – dalla Regione arrivarono 250mila euro per l’ampliamento del cimitero. Affidata la progettazione a dicembre 2019, è stata approvata a settembre 2020 mentre i lavori furono affidati a dicembre dello stesso anno. Ma a causa della pandemia prima e per il rincaro vertiginoso dei costi dei materiali poi, i lavori sono stati prima prorogati, sospesi a novembre 2021 e ripresi e consegnati a fine 2022». Opere consegnate però allo stato grezzo e da qui la necessità di intervenire con altri 104mila euro per completare l’opera.

«Risorse integrate – precisa il vicesindaco - con un ulteriore contributo regionale di 80mila euro. Le opere che si avviano a conclusione riguardano in primo luogo il rivestimento delle 150 sepolture attualmente allo stato grezzo e con i restanti fondi stiamo provvedendo alla costruzione di ulteriori nuovi loculi il cui numero è in fase di definizione».



