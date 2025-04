Al via lunedì prossimo i lavori sulla strada delle buche 

Inizieranno ufficialmente lunedì prossimo, 28 aprile, condizioni meteo permettendo, i lavori di manutenzione straordinaria sulla Strada provinciale 56 che collega Samassi e Serrenti. A comunicarlo èRoberto Cadeddu, amministratore straordinario della Provincia del Medio Campidano. Gli interventi, necessari viste le condizioni critiche in cui la strada versa da tempo, verranno eseguiti su un totale di 4,4 km e prevedono il rifacimento completo del manto stradale, la sistemazione delle cunette per il deflusso delle acque piovane, la posa della nuova segnaletica orizzontale e verticale e la sostituzione delle barriere di protezione danneggiate. Tra gli obiettivi, anche quello di aumentare la sicurezza rimuovendo gli accessi non autorizzati ai fondi agricoli e le opere in conflitto con il codice della strada, che spesso creano situazioni di pericolo.

Il cantiere durerà 180 giorni effettivi. L’intervento è finanziato per circa 937 mila euro con fondi dal bilancio della Provincia, di cui circa 640 mila euro disponibili per i lavori.

L’attuale Giunta regionale ha inoltre programmato ulteriori due milioni di euro, tramite i Fondi di sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027, per il miglioramento complessivo di 14,5 km di viabilità nel territorio compreso tra Samassi, Serramanna e Serrenti (Provinciali 54, 55 e 56).

RIPRODUZIONE RISERVATA