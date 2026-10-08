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Carloforte.
09 ottobre 2026 alle 00:51

Al via lunedì la mensa scolastica, i pagamenti sul portale internet 

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Inizierà lunedì il servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di Carloforte. A comunicarlo è il Comune.Per accedere alla mensa è indispensabile essere iscritti al servizio attraverso il portale internet dedicato e disporre di un saldo di versamenti positivo. I genitori sono invitati a verificare il credito e, se necessario, a fare una ricarica.

Un richiamo particolare riguarda le famiglie degli alunni che utilizzano la mensa per la prima volta. Le iscrizioni online resteranno aperte fino al 10 ottobre. Dopo questa scadenza, per procedere con l’iscrizione sarà necessario recarsi personalmente negli uffici comunali.

Il Comune invita dunque le famiglie a completare per tempo le procedure richieste e a controllare la propria posizione sul portale della mensa, evitando così possibili disagi all’avvio del servizio.

L’avviso, datato 7 ottobre, si conclude con la disponibilità del Municipio a fornire eventuali chiarimenti. L’obiettivo è garantire un avvio regolare del servizio e assicurare alle famiglie la continuità della mensa senza disagi per gli studenti e i loro familiari.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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