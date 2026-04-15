Al via l’ultima fase dei lavori per il collettore fognario 

Ultimo atto per i lavori di realizzazione del collettore fognario in via Della Musica. Dopo gli interventi a bordo strada, nel tratto tra via Turati e via Parini, adesso arrivano le trivelle.

Gli operai di Abbanoa in questa ultima fase posizioneranno le condotte con la tecnologia cosiddetta “microtunneling” che consente di posare le tubature sottoterra senza scavare in superficie. In pratica si realizza un pozzetto all’inizio del punto di scavo, poi si usa un’apparecchiatura che trivella sotto terra in orizzontale e fa tutto il tracciato dove viene poi infilata la condotta, senza rompere l’asfalto da parte a parte, e creando così meno disagi.

Una tecnologia innovativa utilizzata appunto per avere il minimo impatto possibile nel cantiere. Questa parte di condotte riguarderà tutto il tratto dietro la scuola media “Porcu Satta”, dall’impianto di sollevamento fognario presente nei pressi dell’incrocio tra via Bizet e via Malipiero sino all’incrocio tra via Turati e via della Musica. Servirà a convogliare anche i reflui provenienti dal collettore di Sinnai, Settimo e Maracalagonis. «Il secondo tratto invece», spiegano da Abbanoa, «prosegue lungo via della Musica dove era stato in parte già realizzato con un precedente appalto e arriverà all’altezza dell’incrocio con via Parini (lato Molentargius) dove, vicino al campo sportivo, sarà realizzata una nuova stazione di pompaggio». Da questa stazione partirà un’altra condotta che passerà lungo via Don Giordi fino a collegarsi a un collettore fognario esistente che porterà i reflui sino al depuratore consortile di Is Arenas, anche questa già ultimata. Il progetto, per cui sono stati stanziati quasi 9 milioni di euro (in parte da fondi Pnrr e Por, in parte direttamente dal bilancio di Abbanoa), prevede la realizzazione di circa un chilometro e mezzo di condotte.

Per consentire i lavori di questi giorni sono state istituite nuove modifiche al traffico. E se nelle scorse settimane non era stato necessario chiudere la strada, adesso invece entreranno in vigore deviazioni obbligatorie fino al termine dei lavori indicati nell’ordinanza al 30 giugno.Le modifiche riguardano il tratto tra via Turati e via Parini. Qui è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata lungo il lato destro di via Della Musica, nel tratto compreso tra via Turati e via Boito. Circolazione vietata in entrambe le direzioni di marcia della pista ciclabile, nel tratto di via Della Musica interessato dai lavori. Previsti inoltre lo stop al passaggio pedonale sul marciapiede nel lato destro di via Della Musica, lato Molentargius e nell’ultimo tratto di via Turati.Ancora le auto in arrivo da via Turati dovranno svoltare in via Nenni, per via del restringimento della carreggiata con senso unico di circolazione nel tratto di via Della Musica compreso tra via Parini e via Nenni. Infine direzione obbligatoria a destra in via Della Musica per le auto in arrivo da via Palestrina verso via Boito.

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