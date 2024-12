Al via l’ufficio di collocamento nazionale

Un immenso ufficio del lavoro virtuale per l'incontro tra domanda e offerta che arriva a casa dei cittadini: da domani la piattaforma Siisl, il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, inizialmente limitato ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro e dell'Assegno sociale e poi estesa da fine novembre ai percettori dell'indennità di disoccupazione, sarà aperto a tutti.

Bacheca virtuale

Chiunque voglia cercare lavoro o immagina di cambiare il proprio se ce l'ha, potrà accedere al sistema con la propria identità digitale e guardare alle offerte disponibili su tutto il territorio nazionale. Ma un aiuto arriverà dall'intelligenza artificiale che proporrà al candidato le offerte più adatte sulla base di alcune chiavi quali la residenza, le competenze, i settori preferiti ma anche le aspirazioni indicate. «Siisl ha la finalità - ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone presentando la nuova modalità di utilizzo della piattaforma - di portare il lavoro vicino alle persone e le persone vicine al lavoro. Dal 18 dicembre il Siisl sarà aperto a tutti i cittadini e a tutte le imprese. Si rivolge ai giovani in cerca di prima occupazione, a chi ha perso il lavoro ma anche a chi ha già un lavoro e vuole cambiarlo. Le imprese potranno pubblicare le vacancies e trovare le persone in modo rapido. Riduciamo le distanze tra chi cerca un lavoro e chi lo offre. Portiamo l'ufficio per il lavoro a casa dei cittadini».

I numeri

La piattaforma ha già censito 2,2 milioni di cittadini. I corsi di formazioni pubblicati sono più di 63mila mentre le posizioni lavorative segnalate sono 332mila per più di 40mila assunzioni già avviate. I curriculum caricati sono oltre 291mila. «La macchina è in moto», ha detto il presidente dell'Inps, Gabriele Fava. «Già oggi il Siisl impiega l'Ia. Andiamo nelle case di tutti e offriamo a tutti l'opportunità di un lavoro».

I numeri dovrebbero aumentare in modo esponenziale con l'estensione ai beneficiari della Naspi e della Discoll (1,34 milioni di domande fino ad agosto) ma soprattutto con la possibilità di caricare il Curriculum anche per chi non ha sussidi. «La piattaforma - ha detto Calderone - ha l'ambizione di diventare l'ufficio del lavoro virtuale per tutte le esigenze dei soggetti che interagiscono all'interno del mondo del lavoro, cittadini e imprese. Il nostro obiettivo potenziale sono 25 milioni di lavoratori».

