Al via “L’ora del racconto”: laboratori di lettura per i bimbi 

Non si fermano le attività della biblioteca comunale “Antonio Gramsci” di Villacidro. La prossima iniziativa (da ottobre al prossimo mese di maggio si chiama “L’ora del racconto”, un progetto culturale che coinvolge tutte le strutture che fanno parte del sistema bibliotecario Monte LInas. Bambini e ragazzi potranno affiancare letture a laboratori creativi ispirati ai testi.

Come sempre ci saranno i gruppi di lettura, utili allo scambio di consigli e opinioni tra adulti, fino agli incontri con scrittori emergenti. A ottobre sarà ospite Antonio Boggio che presenterà il suo romanzo “Assassinio all’isola di San Pietro”. Importante anche il progetto “Legger…mente insieme”, nato per utilizzare la lettura come strumento di sostegno per i più anziani nelle case di riposo. La biblioteca organizza anche momenti di animazione estiva, dedicati ai ragazzi tra i sette e i tredici anni, e il concorso letterario per le scuole elementari e medie, concedendo l’opportunità ai giovani di scrivere i propri racconti.

Unisce il digitale con il cartace:. “Librami“ è il social network che connette i lettori con la stessa biblioteca e consente di restare aggiornati su eventi, libri, ed iniziative culturali.

«La biblioteca ha una funzione sociale e culturale fondamentale per la comunità», spiega l’assessore alla Cultura, Christian Balloi. «È un punto prezioso che contribuisce allo sviluppo e al benessere, permette ai ragazzi e ai più piccoli di poter vivere momenti di svago e apprendimento».

