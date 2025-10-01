VaiOnline
Villacidro.
02 ottobre 2025 alle 00:26

Al via “L’ora del racconto”: laboratori di lettura per i bimbi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non si fermano le attività della biblioteca comunale “Antonio Gramsci” di Villacidro. La prossima iniziativa (da ottobre al prossimo mese di maggio si chiama “L’ora del racconto”, un progetto culturale che coinvolge tutte le strutture che fanno parte del sistema bibliotecario Monte LInas. Bambini e ragazzi potranno affiancare letture a laboratori creativi ispirati ai testi.

Come sempre ci saranno i gruppi di lettura, utili allo scambio di consigli e opinioni tra adulti, fino agli incontri con scrittori emergenti. A ottobre sarà ospite Antonio Boggio che presenterà il suo romanzo “Assassinio all’isola di San Pietro”. Importante anche il progetto “Legger…mente insieme”, nato per utilizzare la lettura come strumento di sostegno per i più anziani nelle case di riposo. La biblioteca organizza anche momenti di animazione estiva, dedicati ai ragazzi tra i sette e i tredici anni, e il concorso letterario per le scuole elementari e medie, concedendo l’opportunità ai giovani di scrivere i propri racconti.

Unisce il digitale con il cartace:. “Librami“ è il social network che connette i lettori con la stessa biblioteca e consente di restare aggiornati su eventi, libri, ed iniziative culturali.

«La biblioteca ha una funzione sociale e culturale fondamentale per la comunità», spiega l’assessore alla Cultura, Christian Balloi. «È un punto prezioso che contribuisce allo sviluppo e al benessere, permette ai ragazzi e ai più piccoli di poter vivere momenti di svago e apprendimento».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

«Mi tolgo il braccialetto» La sfida di Manis in un video

Delitto di Terralba, l’arrestato era senza dispositivo elettronico 
Valeria Pinna
Il caso.

Revenge porn a Ussana, tre nei guai

Francesco Pinna
Inchiesta

Visite, burocrazia e ambulatorio «La nostra vita cancellata dal lavoro»

La testimonianza: una professione impossibile per i giovani colleghi 
Piera Serusi
Regione

Il M5S indebolito dopo le provinciali Verifica più vicina

Da sciogliere il nodo Agricoltura Todde-Lai, vertice tra una settimana 
Benevento

«Anche i figli colpiti nel sonno»

Strage del Sannio, il pm: Ocone curato per una psicosi, ma non risultano violenze 
la tragedia

Due militari morti nell’aereo caduto poco dopo il decollo

Il velivolo non ha la scatola nera Si studiano le cause dell’incidente 