Al via le opere anti alluvione 

Mettere in sicurezza gli argini e gli alvei dei fiumi sono misure fondamentali per prevenire le esondazioni fluviali. «Gli interventi che stanno riguardando la pulizia di fiumi, affluenti e canali si scolo, il rispristino di strade rurali, sfalci lungo strade e cunette sono tutte opere di grandi proporzioni ma anche di estrema importanza». Così Andrea Murru, 37 anni, assessore a Manutenzioni e Verde pubblico, commenta gli interventi in corso. I lavori sono in corso sugli affluenti del Rio Bau Samuccu. «Le condizioni di questi canali - dice Murru - erano critiche. Probabilmente le ultime opere di manutenzione in alcuni tratti risalgono a parecchie decine di anni fa». Cantieri aperti dalla zona di Santa Susanna proseguendo lungo la parte bassa della strada per poi sfociare sul canale che fiancheggia la strada provinciale all’altezza del campo sportivo di Circillai. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA