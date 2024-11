Al via le domande per le borse di studio 

Al via le assegnazioni delle borse di studio per gli studenti meritevoli che hanno concluso le medie nell’anno scolastico 2023-24.

La procedura

Le cosiddette “premialità” saranno assegnate a chi ha conseguito quest’anno la licenza media con il 10 e lode, ma anche agli alunni che hanno preso 10 e 9 come giudizio finale. I pretendenti dovranno essere residenti in città e le famiglie dovranno possedere in Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che non superi i 25 mila euro. A tutti gli studenti più meritevoli, a prescindere dall’Isee, sarà comunque riconosciuto un attestato di merito dal Comune. «Le domande – si legge in una nota – dovranno essere presentate esclusivamente online tramite il portale “Istanze online” presente sul sito del Comune, entro e non oltre le 9 del giorno 25 novembre».

Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha deliberato di approvare le risorse per le borse di studio per merito, destinate agli studenti delle medie, nell’ambito delle misure previste per accrescere il diritto allo studio. Su indirizzo dell’assessora alla Pubblica istruzione, sostegno allo studio e alla conoscenza, Giulia Andreozzi, e con il supporto del Servizio Pubblica istruzione e Politiche giovanili sono stati così individuati requisiti e criteri di assegnazione dei premi.

Per molti ragazzi che hanno frequentato le medie in città e si sono iscritti alle superiori le cosiddette “premialità”, di fatto borse si studio in denaro, sono uno strumento fondamentale per riuscire a sostenere gli alti costi, non sempre alla portata delle famiglie monoreddito o con grandi difficoltà economiche.

